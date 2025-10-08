Der Kryptomarkt korrigiert deutlich und färbt sich rot

Die Verluste liegen zwischen 5 und 6 Prozent

Auf jedes Hoch folgt eine Korrektur. So lassen sich die aktuellen Entwicklungen auf den Finanzmärkten zusammenfassen. Heute färbte sich der Kryptomarkt tiefrot, fast alle großen Coins verloren deutlich an Wert.

Bitcoin verliert 2%

Dies gilt auch für Bitcoin, der aktuell bei $121.551 steht. Damit hat BTC seit gestern rund 2 Prozent an Wert eingebüßt. Die Korrektur hatte bereits zuvor begonnen, im Wochenvergleich liegt Bitcoin jedoch noch immer 6,6% über dem Wert der Vorwoche.

Dieser Rücksetzer war von vielen Experten nach dem letzten Allzeithoch prognostiziert worden. Zu groß war die Versuchung, die Gewinne der letzten Woche mitzunehmen. Doch das wirtschaftliche und politische Umfeld hat sich nicht verändert. Die USA suchen weiter nach einem Ausweg aus dem Shutdown, eine weitere Zinssenkung der Fed rückt näher und in Frankreich hält die Regierungskrise weiter an. Das lässt darauf schließen, dass die Bullen einen neuen Anlauf nehmen werden, um den BTC Kurs wieder nach oben zu treiben.

Die großen Konkurrenten büßen bis zu 6% ein

Deutlich stärkere Einbußen musste seit gestern Ethereum hinnehmen. Der Kurs fiel um 4,7 Prozent, ETH notiert derzeit bei $4.452. Nicht viel besser ergeht es XRP von Ripple. Der Coin schafft es weiterhin nicht, die $3-Marke zu durchbrechen, sondern verliert weiter an Wert.

Quelle: Coinmarketcap

Mittlerweile notiert XRP bei $2,86 und hat damit 3,71% seit gestern eingebüßt. Solana (-4,67%), Dogecoin (-6,15%) und Cardano (-5,31%) vervollständigen ein Bild, aus dem lediglich ein einziger Coin in den Top 10 ausschert.

BNB setzt seine Rallye fort

Binance Coin setzt seine vor Tagen begonnene Rallye weiterhin unbeirrt fort. Die vielversprechendsten Kryptowährungen umfassen daher jetzt auch BNB. Gewinne von 28,66% in nur einer Woche ließen den Kurs von BNB explodieren. Seit gestern hat der Coin weitere 4,41% zugelegt und verblüfft alle Analysten.