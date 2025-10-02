Schweden strebt die erste nationale Bitcoin-Reserve inmitten geopolitischer Spannungen an

Schweden könnte eines der ersten Länder in Europa werden, das eine nationale Bitcoin-Reserve einrichtet. Dies geht aus einem Parlamentsantrag hervor, der am 1. Oktober von Dennis Dioukarev und David Perez von den Schwedendemokraten (SD) eingereicht wurde.

Der Antrag mit dem Titel „Eine schwedische Bitcoin-Strategie“ (Antrag 2025/26:793) fordert die Regierung auf, zu untersuchen, wie eine strategische Bitcoin-Reserve aufgebaut werden könnte und zu bestimmen, welche Behörde am besten geeignet wäre, diese zu verwalten.

🇸🇪 A first step for #Bitcoin in Sweden.



On Sept 24, @DennisDioukarev hosted a Bitcoin seminar featuring talks from @satmojoe and @bitcoin_advies.



This marks a key moment as Bitcoin enters Sweden’s political stage and strengthens Nordic cooperation for adoption. ⚡️ pic.twitter.com/DkplLDTj1v — JAN3 (@JAN3com) October 1, 2025

Der Antrag fordert die Regierung außerdem auf, zu bestätigen, dass sie nicht beabsichtigt, die rechtliche Definition von Zahlungsmitteln zu ändern oder eine digitale Zentralbankwährung im Rahmen des Riksbankgesetzes einzuführen.

Antrag fordert Schweden auf, Bitcoin wie Gold als Wertaufbewahrungsmittel zu behandeln

Die Gesetzgeber argumentieren, dass die schwedische Zentralbank bereits eine Goldreserve und Devisenreserven unterhält und Bitcoin als ergänzendes Asset dienen könnte.

Sie verweisen auf die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, wo vor kurzem ein nationaler Rahmen für Bitcoin-Reserven durch das überparteiliche GENIUS-Gesetz eingeführt wurde.

Andere Länder, darunter das Vereinigte Königreich und Finnland, haben Bitcoin durch Beschlagnahmungen angehäuft, während die Tschechische Republik, Lettland und Polen Berichten zufolge ähnliche Strategien erwägen.

Im schwedischen Vorschlag werden mehrere Gründe für die Aufnahme von Bitcoin in die staatlichen Reserven genannt. Dazu gehören die Diversifizierung, da der Wert von Bitcoin nicht an die Geldpolitik eines einzelnen Landes gebunden ist, der Schutz vor Inflation, da die Anzahl der Kryptowährungen auf 21 Millionen begrenzt ist, und die Liquidität, da Bitcoin kontinuierlich und zu niedrigen Transaktionskosten im Vergleich zu Fiat-Währungen gehandelt wird.

Die Gesetzgeber bezeichnen Bitcoin auch als ein Signal für digitale Innovation und beschreiben es als ein Asset, das inzwischen in der Größenordnung von Silber und größer als Unternehmen wie Tesla, Meta und Amazon ist.

Um zusätzliche Ausgaben zu vermeiden, schlägt der Antrag einen haushaltsneutralen Ansatz vor, bei dem die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmte Bitcoin an die Riksbank oder eine andere benannte Behörde überweisen, anstatt sie zu versteigern.

Die Debatte über eine nationale Bitcoin-Strategie hat sich in Schweden im Laufe des Jahres 2025 entwickelt. Im April schrieb der Abgeordnete Dennis Dioukarev an Finanzministerin Elisabeth Svantesson und forderte sie auf, die Aufnahme von Bitcoin in die Reserven des Landes zu erwägen und zog dabei Vergleiche mit Gold als Wertaufbewahrungsmittel.

🇸🇪 Swedish lawmakers propose adding Bitcoin to national reserves, highlighting its role as digital gold and a safeguard against economic uncertainty.#BitcoinReserve #Sweden https://t.co/1nVJdLpotl — Cryptonews.com (@cryptonews) April 15, 2025

MP Rickard Nordin echoed the call in a separate letter dated April 8, arguing that Bitcoin could safeguard financial sovereignty amid growing global uncertainty.

Beide Gesetzgeber haben das Beispiel der Vereinigten Staaten angeführt, die ihren Umgang mit Bitcoin-Beständen formalisiert haben, nachdem sie jahrelang durch Beschlagnahmungen Reserven aufgebaut hatten.

Trotz dieser Appelle haben die schwedischen Behörden eine vorsichtige Haltung gegenüber dem Krypto-Sektor eingenommen. Die Regulierungsbehörden haben in den letzten Jahren eine strenge Haltung gegenüber Börsen und Minern eingenommen und begründen dies mit Steuer- und Compliance-Risiken.

Der Vorschlag, der dem Parlament nun vorliegt, wird am 15. Oktober vom Finanzausschuss geprüft. Dort werden die Gesetzgeber darüber beraten, ob Schweden sich der wachsenden Liste von Ländern anschließen sollte, die aktiv staatliche Bitcoin-Reserven erforschen.

Sollte der Vorschlag angenommen werden, würde sich Schweden in eine kleine, aber wachsende Gruppe von Regierungen einreihen, die Bitcoin als strategisches Finanzvermögen behandeln.

Schweden balanciert Bitcoin-Einführung mit strengeren Beschlagnahmungsgesetzen

In Schweden gibt es eine wachsende Konvergenz zwischen der Einführung von Kryptowährungen und einer strengeren staatlichen Aufsicht.

Justizminister Gunnar Strömmer hat die Behörden angewiesen, die Beschlagnahmung von Assets im Rahmen eines neuen Gesetzes zu verstärken, das auf ungeklärtes Vermögen abzielt und im November 2024 in Kraft tritt. Die Maßnahme erlaubt die Konfiszierung von Bargeld, Kryptowährungen und Luxusgütern, wenn die Besitzer ihr Einkommen nicht rechtfertigen können.

👨🏻‍⚖️ Sweden’s Justice Minister Gunnar Strömmer has ordered local authorities to intensify efforts to seize assets like cryptocurrency.#sweden #cryptohttps://t.co/tdJMk4mIWG — Cryptonews.com (@cryptonews) July 5, 2025

Bislang wurden über 8,3 Millionen Dollar beschlagnahmt. Das Gesetz hat eine Kontroverse ausgelöst. Kritiker warnen vor einer Gefährdung der bürgerlichen Freiheiten, nachdem eine Frau am Göteborger Flughafen 137.000 Dollar und eine Rolex verloren hat.

Gleichzeitig setzen schwedische Unternehmen zunehmend auf Bitcoin als Vermögenswert. Das Gesundheitstechnologieunternehmen H100 Group AB gab im Mai den Kauf von 4,39 BTC bekannt und nannte dies eine „langfristige“ Bilanzstrategie.

Im Juli folgte das Digital-Commerce-Unternehmen Refine Group AB mit einer Bitcoin-Reserve von 1 Million Dollar, die durch eine Aktienemission finanziert wurde. Beide Unternehmen erklärten, dass sie planen, ihre Bestände zu erweitern.

Nationen und Staaten erwägen strategische Bitcoin-Reserve zur Inflationsabsicherung

Massachusetts wird über die Schaffung einer staatlich unterstützten strategischen Bitcoin-Reserve (SBR) debattieren. Die Gesetzgeber haben für den 7. Oktober eine Anhörung angesetzt.

Die Befürworter sehen in der Maßnahme eine Absicherung gegen die Inflation und einen Schritt zur Diversifizierung der Assets, während die Kritiker die Volatilität und die regulatorische Unsicherheit anführen.

🚀 The Massachusetts Joint Revenue Committee sets hearing on Bitcoin Strategic Reserve bill for Oct 7, examining crypto’s role in state asset strategy. #Bitcoin #Massachusettshttps://t.co/yMIwJw9DUY — Cryptonews.com (@cryptonews) September 29, 2025

Massachusetts wäre der erste von den Demokraten geführte Staat, der eine Bitcoin-Reserve ernsthaft in Betracht zieht.

Ähnliche Maßnahmen wurden bereits in Texas und Utah verabschiedet, während Wyoming und Michigan Gesetzesvorlagen erwägen, die einen Teil der staatlichen Mittel für Bitcoin bereitstellen würden.

Auch im Ausland kommt Bewegung in die Sache. Kasachstan hat vor kurzem seine erste nationale Krypto-Reserve, den Alem Crypto Fund, ins Leben gerufen und in Zusammenarbeit mit Binance die BNB als erstes Asset ausgewählt.

🇰🇿 Kazakhstan launches Alem Crypto Fund as national crypto reserve with BNB selected as first digital asset through Binance partnership.https://t.co/6DDDvWwJJ1 — Cryptonews.com (@cryptonews) September 30, 2025

Unterdessen erwägt Brasilien mit seiner RESBit-Initiative eine Bitcoin-Reserve in Höhe von 19 Milliarden Dollar, während die Philippinen und Pakistan ihre eigenen staatlich geführten Strategien skizziert haben.

Mehr als 25 US-Bundesstaaten und mehrere Nationen erforschen inzwischen ähnliche Strategien.