Russlands Zentralbank: Tokenisierung wird Ausländern den Kauf inländischer Aktien ermöglichen

Die russische Zentralbank will Tokenisierungslösungen nutzen, um ausländischen Käufern Zugang zu Aktien inländischer Unternehmen zu gewähren.

Das russische Medienunternehmen RBC berichtete, dass Insider der heimischen Industrie sagen, dass die Blockchain-gestützte Lösung „machbar und attraktiv für ausländische Investoren“ wäre.

Vladimir Chistyukhin, der erste stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank, sprach am Rande eines Finanzforums über dieses Thema.

Auf die Frage nach der Tokenisierung russischer Aktien antwortete der Zentralbankchef mit einer positiven Antwort und nannte sie eine „mögliche Option“.

Vladimir Chistyukhin, der erste stellvertretende Vorsitzende der russischen Zentralbank. (Quelle:MGIMO/YouTube/Screenshot)

Russlands Zentralbank: Tokenisierung könnte Firmen helfen, Sanktionen zu umgehen

Chistyukhin wies jedoch darauf hin, dass ausländische Akteure technische und plattformbasierte Lösungen anbieten müssten. Er sagte:

“In diesem Bereich werden ausländische Partner eine wichtige Rolle spielen. Ich spreche von den ausländischen Unternehmen, die bereit sind, russische Assets zu tokenisieren, um sie im Ausland zu kaufen und zu verkaufen.”

Die Äußerungen von Chistyukhin folgen auf einen Vorschlag von Sergei Shvetsov, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Moskauer Börse.

Ende September dieses Jahres sagte Shvetsov, dass Investoren aus dem Ausland russische Aktien kaufen wollen. Und er sagte, dass die Tokenisierung ihnen dabei helfen würde, da die Lösung nicht auf eine „sanktionierte Infrastruktur“ zurückgreift.

Shvetsov erklärte weiter, dass die Entscheidungsträger in Moskau offen über die Tokenisierung russischer Aktien gesprochen haben.

Die Börse scheint der Meinung zu sein, dass traditionelle finanzgestützte Lösungen dazu neigen, „sanktionierte Infrastrukturen und sanktionierte Vermittler und Makler“ zu nutzen.

Diese seien „heute in Russland leider üblich“. Die Tokenisierung, fügte er hinzu, sei eine von mehreren möglichen Umgehungslösungen, die in Betracht gezogen werden.

Russische Experten unterstützen die Pläne

RBC zitierte einen Vertreter der russischen Bankengruppe Sovcombank, der sich für den Plan aussprach.

Der Sovcombank-Beamte sagte, dass die Tokenisierung „ein geeignetes Instrument für Investoren“ aus BRICS-Ländern oder „befreundeten Ländern wie den VAE, Kasachstan oder Armenien“ werden könnte.

Sovcombank Büros in Mokau, Russland. (Quelle: Gennady Grachev [CC BY 2.0])

Langfristig, so fügte der Beamte hinzu, könnte die Tokenisierung „die Integration des russischen Marktes in das globale digitale Finanzsystem beschleunigen.“

Alexey Korolenko, der Exekutivdirektor von Cifra Markets, stimmte dem zu. Er sagte, die Tokenisierung würde es Tradern mit begrenztem Kapital ermöglichen, Bruchteile von Aktien mit einem hohen Marktwert pro Aktie zu kaufen.

Korolenko fügte hinzu, dass der Sektor der Real-World Assets (RWAs) jetzt „Mainstream“ wird und „bei den Anlegern sehr gefragt ist.“

Er schloss daraus, dass die Idee der Tokenisierung russischer Aktien „durchaus machbar“ sei. Korolenko warnte jedoch, dass Moskau sicherstellen muss, dass die Anbieter die Anforderungen an die Zuverlässigkeit „für die gesamte Eigentums- und Tokenisierungskette“ erfüllen.

Experten sagten auch, dass die Regulierungsbehörden Infrastruktur- und Liquiditätsfragen sowie mögliche „politische Risiken“ berücksichtigen müssten.