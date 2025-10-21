Ripple’s $1 Mrd. XRP Treasury lässt die sozialen Metriken in die Höhe schnellen, laut LunarCrush Metrics

LunarCrush meldet einen Anstieg der XRP-Konversation, nachdem bekannt wurde, dass ein von Ripple unterstütztes Unternehmen beabsichtigt, über 1 Milliarde Dollar für eine XRP-Treasury zu sammeln.

Die Zahl der Erwähnungen stieg am 15. Oktober auf 8,53k, die Gesamtzahl der Engagements erreichte etwa 12,98 Mio. und der AltRank verbesserte sich von 667 am 13. Oktober auf 32 am 17. Oktober, bevor er auf 177 sank. Der Galaxy Score liegt bei 56 von 100 Punkten, was eher auf ein stetiges Interesse als auf Euphorie hindeutet.

Dieser Schub an Aufmerksamkeit kam zusammen mit einem neuen Finanzierungsplan. Reuters berichtet, dass Evernorth, das von Ripple unterstützt wird, über eine US-Börsennotierung mehr als 1 Milliarde Dollar anstrebt, um eine eigene XRP-Schatzkammer aufzubauen. Der Vorschlag verbindet soziale Aktivitäten mit potenzieller Nachfrage in der Bilanz und stellt XRP in den Mittelpunkt einer sich entwickelnden Geschichte der Unternehmensfinanzierung.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury.



The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

XRP Soziale Metriken

Die Serie von LunarCrush zeigt steigende Erwähnungen und Engagement, die sich um die Schlagzeile über das Schatzamt und ihre Folgeartikel gruppieren. Der AltRank-Schwenk von 667 auf 32 deutet darauf hin, dass soziale und Marktfaktoren kurz aufeinander abgestimmt waren, bevor sie sich auf 177 abkühlten, was passieren kann, wenn die Aufmerksamkeit nach der ersten Welle nachlässt.

Ein Galaxy Score von 56 deutet eher auf eine stabile Mischung aus Kursbewegung und Qualität der Interaktion hin als auf einen Rausch. Ein anhaltender Anstieg über mehrere Sitzungen hinweg würde die Kennzahl stärken.

Wenn sich die Konversation über eine Schlagzeile hinaus auf Produktaktualisierungen, Liquiditätsbedingungen und große Geldbörsen-Aktivitäten ausweitet, hält die soziale Kraft tendenziell länger an. Enge Diskussionen verblassen oft, sobald der erste Impuls vorüber ist. Händler können diese Unterscheidung nutzen, um die Erwartungen für das weitere Vorgehen festzulegen.

In der Praxis bedeutet dies, dass Sie die Erwähnungen im Tagesverlauf mit der Mischung der Konten vergleichen, die für das Engagement verantwortlich sind. Eine breitere Beteiligung korreliert in der Regel mit einem stärkeren Spot-Umsatz. Ein kleiner Ausschlag löst sich oft schnell auf, ohne einen Fußabdruck auf dem Preis zu hinterlassen.

Preis und Kontext

XRP wird heute bei $2,46 gehandelt und hat innerhalb von 24 Stunden um etwa 2,5% zugelegt, während er auf 30-Tage-Sicht immer noch um 17% gefallen ist.

Die Intraday-Kurse bewegen sich ungefähr zwischen $2,36 und $2,48 bei einem 24-Stunden-Volumen von fast $4 Milliarden, was den Kurs innerhalb einer sich entwickelnden Spanne hält. Der erste Aufwärtskontrollpunkt liegt bei $2,50 bei steigendem Kassavolumen. Ein Verlust von $2,20 bis $2,25 würde die Aufmerksamkeit wieder auf $2,00 lenken.

Der breitere Markt bestimmt die Wahrscheinlichkeiten, da sich die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen im Bereich von $3,7 bis $3,8 Billionen bewegt und die Marktführer weiterhin empfindlich auf makroökonomische Schwankungen reagieren.

Bitcoin Preis (Quelle: CoinMarketCap)

Ein stabiles Band bei Bitcoin und Ethereum, während XRP Gewinne hält, unterstützt tendenziell die Verlängerung. Eine relative Underperformance von XRP in den grünen Sitzungen kann Erholungen kurz halten.

Was jetzt zu beachten ist

Um die sozialen Aktivitäten mit dem Handelsfluss in Verbindung zu bringen, sollten Sie sich die Erwähnungen auf LunarCrush, das Engagement, den AltRank und den Galaxy Score über mehrere Sitzungen hinweg ansehen und diese Trends dann mit dem XRP-Kurs und dem Spot-Volumen an grünen Tagen vergleichen. Beobachten Sie außerdem alle formellen Bekanntmachungen über die Erhöhung von Evernorth, da konkrete Schritte eine Schlagzeile in eine stetige Nachfrage umwandeln können.

Die Metrik verbessert sich, wenn die erhöhte Konversation über den anfänglichen Anstieg hinaus anhält, die Kursabschlüsse ihre Gewinne halten und der Spot-Umsatz sich ausweitet, anstatt zu stocken.

In der Community werden Abschlüsse über dem Höchststand des Vortages, die mit einem höheren Kassavolumen einhergehen, oft als stärkere Bestätigung angesehen, während wiederholte Fehlschläge in der Nähe von $2,50 bei geringem Volumen auf eine nachlassende Dynamik hindeuten.