Ray Dalio sieht die Welt am Rande eines Finanzcrash

Schuld daran ist seiner Meinung nach Donald Trumps Finanzpolitik

Er gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der US-Hochfinanz. Der Hedgefonds-Manager Ray Dalio gehört gleichzeitig zu den wenigen Managern, die Donald Trump offen kritisieren. Jetzt kritisierte er Trumps autoritäre Politik und sieht einen Finanzcrash, wie in den 1930er-Jahren, heraufziehen.

Angst vor Kritik

Dalio diagnostiziert eine „Mauer des Schweigens“, die wichtige Persönlichkeiten der US-Finanzwelt davon abhalten würde, den US-Präsidenten und seine Finanzpolitik zu kritisieren. Diese Situation weise Parallelen zur Weltlage in den 1930er-Jahren auf. Zu viele Investoren haben Angst, Trump offen zu kritisieren.

Dabei zeige dieser eine starke autokratische Führung. Bestes Beispiel sei die Entscheidung, sich mit 10 Prozent am US-Chiphersteller Intel zu beteiligen. Daneben sieht Dalio die Einmischung in die Zinspolitik der US-Notenbank Fed als höchst problematisch.

Dies würde die Glaubwürdigkeit der Währungshüter beschädigen. Sollte diese damit beginnen, unter politischem Druck, die Leitzinsen niedrig zu halten, würde dies das Vertrauen in die „Verteidigerin des Geldwertes“ untergraben. Das wäre verheerend für die Finanzwelt.

Die Auswirkungen seien bereits jetzt sichtbar

Schon jetzt hätten Trumps Drohungen konkrete Auswirkungen. Internationale Anleger würden sich aus dem Markt für US-Staatsanleihen zurückziehen und zu Gold umschichten. Das Niveau der Schulden in den USA sei zudem besorgniserregend.

Dalio warnt vor einer gewaltigen Finanzkrise, die schon in wenigen Jahren zu einem schuldenbedingten Herzinfarkt des Finanzsystems führen könnte. Den Zeitrahmen dafür gibt er mit 1 bis 5 Jahren an.

Kommt der Härtetest für Krypto?

Die US-Regierung gebe zu viel Geld aus, die Finanzlücke könne nur durch immer neue Schulden geschlossen werden. Das Angebot an US-Staatsanleihen sei zu hoch, die Nachfrage könne damit nicht Schritt halten. Trumps Regierung mische sich zu viel in wirtschaftliche Angelegenheiten ein, das würde den Märkten schaden.

Kryptowährungen wie Bitcoin haben sich zuletzt als Inflationsschutz erwiesen. Ob sie diese Rolle auch im Zuge einer großen Finanzkrise ausfüllen können, ist bisher bisher nicht klar. Gut möglich, dass angesichts einer sich parallel aufbauenden Eurokrise, ausgelöst durch Frankreich, der ultimative Härtetest noch bevorsteht.