Die Stimmung bei Bitcoin schlägt um, Chance zum Einstieg?

Der BTC-Kurs sackt auf 108.000 Dollar ab

Noch vor zwei Wochen stürmte Bitcoin unwiderstehlich auf ein neues Rekordhoch. Doch der Höhenflug scheint vorerst vorbei zu sein. Die Trendkurve zeigt seither nach unten. Zuletzt rutschte Bitcoin auf rund 107.000 Dollar ab und erholte sich nur marginal.

Verzögert die Fed weiterhin die Senkung der Zinsen?

Was ist im Bitcoin-Universum los? Der letzte Kursanstieg von Bitcoin erwies sich schnell als nicht nachhaltig. Wie so oft rochen die Investoren den Braten, noch bevor er „serviert“ wurde. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell rutschte der Kurs ab.

Quelle: Coinmarketcap

Nach der Rede, in der Powell erste Senkungen für die US-Leitzinsen andeutete, entstand sofort Euphorie, nur um einer neuerlichen Ernüchterung zu weichen. Powells Worte ließen sich schließlich auch so interpretieren, dass es zwar im September zu einer Senkung der Leitzinsen kommen wird, die Fed danach aber neuerlich auf die Bremse steigt.

Damit sind die Hoffnungen auf mehrere schnelle Senkungen dahin, entsprechend frustriert reagierten die Märkte. Zu lange warten sie schon darauf, dass die Fed den Weg der Europäischen Zentralbank einschlägt und die Zinsdifferenz zu Europa ausgleicht.

Erholungsversuch gescheitert

Bitcoin fiel in der Folge auf den Stand von vor zwei Monaten zurück, offenbar glauben die Märkte an einen länger anhaltenden geldpolitischen Gegenwind. Analysten interpretieren den bereits gescheiterten, zaghaften Erholungsversuch so, dass die Serie an Gewinnmitnahmen noch nicht abgeschlossen sei.

Die zuletzt euphorische Stimmung hat umgeschlagen, daran hat auch die weltpolitische Lage ihren Anteil. Die Zollpolitik der USA findet noch immer keine Beruhigung, ein Ende des Krieges in der Ukraine ist weiterhin nicht in Sicht und zuletzt rückte eine neue Schuldenkrise in den Mittelpunkt des finanzpolitischen Geschehens.

Löst Frankreich eine neue Euro-Schuldenkrise aus?

Die Serie an Krisen hat die Schulden der Staaten neuerlich stark anwachsen lassen. Zuletzt rückte neuerlich Frankreich in den Mittelpunkt des Geschehens. Politische Instabilität in Verbindung mit einer hohen Staatsverschuldung hat eine toxische Verbindung entstehen lassen.

Manche Beobachter sehen bereits eine neue Eurokrise heraufziehen, die geldpolitische Maßnahmen der EZB nötig machen würden. Angesichts dieser trüben wirtschaftlichen Aussichten warten auch die Bitcoin-Investoren vorerst ab und fahren auf Sicht.