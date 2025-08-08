Perplexity AI prognostiziert den Preis von XRP, Solana und Cardano bis Ende 2025

Während Bitcoin sein jüngstes Allzeithoch herausfordert, ist Perplexity AI für mehrere prominente Altcoins optimistisch gestimmt, was darauf hindeutet, dass die Frühphase eines Bullenmarktes im Gange sein könnte.

Bitcoin ist im vergangenen Monat auf ein neues Rekordhoch von $122.838 gestiegen und hat bei Analysten, die glauben, dass diese Rallye als Katalysator für eine breitere globale Krypto-Akzeptanz dienen könnte, neue Begeisterung ausgelöst.

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat vor kurzem das „Project Crypto“ vorgestellt, eine bahnbrechende politische Initiative, die darauf abzielt, die Wertpapiervorschriften zu aktualisieren und besser an die Branche anzupassen. Der Vorsitzende der SEC, Paul S. Atkins, bezeichnete es als „Eckpfeiler“ der Ausrichtung der Behörde auf die Ambitionen von Präsident Trump, die Vereinigten Staaten als Weltmarktführer im Bereich Krypto zu etablieren.

Infolgedessen steigt der Optimismus trotz einer gewissen Marktstagnation wieder an. Viele glauben, dass die nächste große Bullenwelle die Spitzenwerte der Rallye von 2021 in den Schatten stellen könnte. Hier sind drei führende Altcoins, die laut Perplexity am meisten davon profitieren werden.

XRP (Ripple): Perplexity AI sieht 200% Wachstumspotenzial bis Ende 2025

Laut Perplexity AI könnte XRP ($XRP) von Ripple bis zum 4. Quartal 2025 einen Wert von etwa $9 erreichen, was einer Steigerung von fast 200% gegenüber der aktuellen Bewertung von etwa $3,07 entspricht.

Die Prognose folgt auf eine starke Performance in den letzten Wochen. Am 18. Juli erreichte XRP ein neues Hoch von $3,65 und übertraf damit seinen bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2018. Obwohl der Preis seither um etwa 16 % gesunken ist, hat der Token im letzten Monat um 34 % zugelegt und damit sowohl Bitcoin als auch die meisten führenden Altcoins in den Schatten gestellt.

Ein Großteil der Aufwärtsbewegung ist auf die zunehmende rechtliche Klarheit und die Möglichkeit eines XRP-Spot-ETF zurückzuführen, der traditionelles Kapital von risikoscheuen traditionellen Finanzinvestoren (TradFi) anziehen könnte.

XRP, das für schnelle und kosteneffiziente grenzüberschreitende Zahlungen entwickelt wurde, erhielt 2024 eine Empfehlung des UN Capital Development Fund, was seinen Anwendungsfall für globale Überweisungen weiter legitimiert, da Ripple seine Mission, SWIFT zu ersetzen, realisiert hat.

Ripples langwieriger Rechtsstreit mit der SEC endete im März 2025, nachdem die Behörde ihre Klage fallen ließ. Ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2023 hatte zuvor klargestellt, dass XRP-Transaktionen im Einzelhandel keine Wertpapiere sind, was einen wichtigen Wendepunkt für den regulatorischen Status des Tokens bedeutete.

Sollte XRP sein Allzeithoch zurückerobern, könnte der Kurs nach Ansicht von Perplexity weit über die 5-Dollar-Marke hinausgehen, insbesondere wenn sich die makroökonomischen und geopolitischen Bedingungen stabilisieren und die Klarheit der Regulierung das Vertrauen des Marktes stärkt.

Die technischen Signale sprechen für eine mögliche Konsolidierungsphase. Der Relative Strength Index (RSI) hat sich von 86 auf 54 abgekühlt, prallt aber wieder nach oben ab, was darauf hindeutet, dass neue Investitionen an Schwung gewinnen.

Im vergangenen Jahr ist XRP um 484 % gestiegen und hat damit die Rendite von Bitcoin (103 %) bei weitem übertroffen.

Solana ($SOL): ETF-Buzz könnte Preis bis Ende 2025 auf $500 treiben, sagt Perplexity AI

Solana ($SOL) hat seine Position als wichtiger Akteur im Smart-Contract-Ökosystem gefestigt und verfügt nun über eine Marktkapitalisierung von über $91,8 Mrd., unterstützt durch die wachsende Akzeptanz durch Institutionen und das Engagement von Entwicklern.

Spekulationen über einen möglichen Solana-Spot-ETF in den USA haben die jüngsten Kursgewinne des Assets vorangetrieben, nachdem Bitcoin- und Ethereum-ETFs als Präzedenzfall dienten.

In den sozialen Medien kursieren auch Gerüchte über einen Vorschlag von Präsident Trump, wonach Solana als reines Hold-Asset in eine mögliche nationale US-Kryptowährungsreserve aufgenommen werden könnte, was seiner Rolle in der sich entwickelnden digitalen Wirtschaft weitere Legitimität verleihen würde.

Aus technischer Sicht hat SOL einen langfristigen Abwärtstrend durchbrochen. Nach einem Höchststand von über $250 im Januar und einem Tiefpunkt bei $100 im April hat sich der Token auf $170 erholt. Ein Ausbruchsmuster in Form eines absteigenden Keils lässt die Analysten eine mögliche parabolische Bewegung erwarten.

Perplexity AI geht davon aus, dass Solana bis Ende 2025 auf $500 klettern und damit sein bisheriges Allzeithoch von $293,31 fast verdoppeln könnte. Das würde eine Versechsfachung des aktuellen Kurses bedeuten, wenn die Marktbedingungen günstig bleiben.

Wenn der Aufwärtstrend bis zum Sommer anhält, könnte Solana bis zum Herbst $320 erreichen und unter idealen Umständen die obere Preisspanne von Perplexity von $500 überschreiten.

Die Klarheit der US-Regulierungsvorschriften wird eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Solana spielen, insbesondere wenn die Aktie in institutionellen Portfolios weiter an Boden gewinnt.

Cardano ($ADA): Perplexity sieht 4-faches Renditepotenzial für grünen Blockchain-Anwärter

Cardano ($ADA) ist im vergangenen Monat um 30% gestiegen, da die Begeisterung für umweltfreundliche, skalierbare Blockchain-Plattformen zunimmt.

In einer bemerkenswerten Entwicklung erwähnte Präsident Donald Trump kürzlich ADA auf Truth Social, als er die Schaffung einer strategischen Krypto-Reserve der USA vorschlug. Obwohl Bitcoin im Mittelpunkt stand, wurde auch ADA als ein Vermögenswert genannt, den die Regierung halten kann, wenn sie ihn durch Beschlagnahmungen der Strafverfolgungsbehörden erworben hat.

Cardano wurde vom Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson ins Leben gerufen und hat sich durch sein energieeffizientes Proof-of-Stake-Modell und seinen Peer-Review-Ansatz bei der Entwicklung Anerkennung verschafft – Faktoren, die sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern auf Interesse stoßen.

Mit einer Marktkapitalisierung von $27,5 Mrd. wird ADA derzeit bei 0,7591 $ gehandelt und gilt im Vergleich zu seinem Potenzial immer noch als unterbewertet. Perplexity prognostiziert einen Anstieg auf $2,69 bis zum Jahresende 2025, was einer 3,5-fachen Steigerung entsprechen würde.

Technisch gesehen hat ADA seit Ende 2024 ein fallendes Keilmuster ausgebildet. Ein Ausbruch über den Widerstand bei $1,10 könnte die Voraussetzungen für eine Bewegung in Richtung $1,50 bis zum Herbst schaffen. Bei Erreichen des Ziels von $2,69 würde ADA nur noch 13% unter seinem vorherigen Höchststand von $3,09 aus dem Jahr 2021 liegen.

TOKEN6900: Der Liebling unter den Meme Coins könnte einen 1.000-fachen Gewinn gegenüber den Vorverkaufspreisen erzielen

Während das Rampenlicht oft auf großkapitalisierte Kryptowährungen gerichtet ist, ziehen Meme Coins mit der Verlockung astronomischer Renditen auch weiterhin Kleinanleger in ihren Bann.

Ein solcher aufstrebender Favorit ist TOKEN6900 (T6900), ein auf Ethereum basierender Token, der nur zwei Wochen nach seinem Vorverkauf bereits über 1,65 Millionen Dollar eingenommen hat, was auf ein starkes anfängliches Interesse schließen lässt.

Gunna drop the hottest tune of 2025 this Saturday



Token6900 is the new meta pic.twitter.com/GZZhcjud6j — Token6900 (@Token_6900) July 30, 2025

T6900 lehnt sich voll und ganz an die Meme-Kultur an, allerdings mit einer ironischen Wendung. Seine Schöpfer beschreiben es als „angetrieben von Wahnvorstellungen, Satire und der kollektiven Halluzination von Hyper-Online-Investoren“ und verzichten auf konventionellen Nutzen zugunsten eines viralen Reizes.

In Anlehnung an den früheren Meme-Token SPX6900 macht sich T6900 über die überhöhten Bewertungen von Assets in Spekulationszyklen lustig.

Als komödiantische Note ist der Tokenvorrat auf 930.993.091 festgelegt – genau ein Token mehr als der SPX6900 – und unterstreicht damit den parodistischen Charakter.

Trotz des satirischen Markenzeichens bietet T6900 einen Staking-Mechanismus, der es den Inhabern ermöglicht, ein passives Einkommen zu erzielen und so eine langfristige Beteiligung inmitten eines kurzfristigen Hypes zu fördern.

Der aktuelle Vorverkaufspreis liegt bei $0,006875 auf der offiziellen Website. Die nächste Stufe wird in weniger als 48 Stunden aktiviert, so dass frühe Unterstützer ein begrenztes Zeitfenster haben, um sich niedrigere Preise zu sichern.

Halten Sie sich über das Projekt auf dem Laufenden, indem Sie den offiziellen X- und Instagram-Konten folgen.