Paxos hat versehentlich 300 Billionen Dollar an PayPal’s Stablecoin geprägt – und dann verbrannt

Der Stablecoin-Emittent Paxos hat am Mittwoch aufgedeckt, dass er irrtümlich Stablecoins im Wert von 300 Billionen Dollar von PayPal (PYUSD) geprägt hat, nur um den Fehler Minuten später wieder rückgängig zu machen, indem er die überschüssigen Token verbrannte.

Blockchain-Aufzeichnungen, die auf Etherscan einsehbar sind, bestätigten die Flut von Präge- und Verbrennungstransaktionen und enthüllten einen seltenen, aber dramatischen „Fettfinger“-Fehler in der angeblich streng kontrollierten Welt der Stablecoin-Emissionen.

Die Transaktionen zeigten, dass das Unternehmen bei der Prägung versehentlich sechs zusätzliche Nullen hinzugefügt hatte. Innerhalb weniger Minuten vernichtete Paxos die fälschlicherweise ausgegebenen 300 Billionen PYUSD und prägte stattdessen den korrekten Betrag von 300 Millionen Dollar neu.

Stablecoin-Emittenten hatten schon einmal mit ähnlichen Pannen bei der Prägung zu kämpfen

Solche Fehler sind in der Kryptowirtschaft keine Seltenheit. Oft können Token-Transfers, die an die falsche Adresse geschickt werden, nicht rückgängig gemacht werden. Stablecoin-Emittenten haben jedoch mehr Kontrolle. Sie können eingreifen, um Fehler zu korrigieren, z. B. durch Rückgabe oder Brennen von Token, die versehentlich erstellt wurden.

Der Fehler von Paxos erinnert an frühere Ausrutscher der Branche. Im Jahr 2019 gab Tether irrtümlich USDT im Wert von etwa 5 Milliarden Dollar aus und verbrannte später den Überschuss.

Im Mai 2021 schrieb BlockFi seinen Nutzern versehentlich große Mengen an Bitcoin anstelle eines Stablecoins gut, was zu komplizierten Rückbuchungen führte. Und im Dezember 2022 löste eine Panne beim DeversiFi-Upgrade eine Ethereum-Gasauszahlung in Höhe von 23,7 Mio. $ aus, die die Entwickler größtenteils mit Hilfe der Community wieder einfangen konnten.

Stablecoins halten das Krypto-Ökosystem fester im Griff

Diese Vorfälle zeigen, wie anfällig das Krypto-System sein kann, insbesondere wenn automatisierte Systeme große Transaktionen abwickeln.

Mitte Oktober 2025 lag die Marktkapitalisierung des Stablecoin-Sektors bei 306,18 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 47% im bisherigen Jahresverlauf entspricht. Das Wachstum stützt sich stark auf große Akteure wie USDT von Tether (mit einem Marktanteil von rund 59 %) und USDC von Circle.

PayPal USD (PYUSD) ist zwar kleiner, zieht aber die Aufmerksamkeit auf sich. Mit Stand vom 20. Oktober 2025 liegt seine Marktkapitalisierung bei etwa 2,32 Mrd. USD und entspricht damit dem Token-Angebot von 2,32 Mrd. USD, wobei der Handelspreis fest bei 0,9997 USD verankert ist.