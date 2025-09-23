Neuer ChatGPT prognostiziert den Preis von XRP, Shiba Inu und Solana bis Ende 2025

Die glänzende neue fünfte Generation von ChatGPT hat eine bullische Kristallkugel und sagt voraus, dass XRP, Shiba Inu und Solana zu den größten Gewinnern gehören könnten, da Kryptowährungen im letzten Quartal des Jahres einen starken Aufwärtstrend verzeichnen.

Bitcoin hat vor kurzem seinen bisherigen Rekord gebrochen und ist im letzten Monat auf $124.128 gestiegen, bevor er nach einem überraschenden Anstieg der Inflation im Juli wieder leicht zurückging.

Die Entscheidung der Federal Reserve von letzter Woche, die Zinssätze um 0,25% zu senken, gab Risiko-Assets kurzzeitig Auftrieb. Trumps Vorschlag, eine einmalige Gebühr von 100.000 $ für H-1B-Visa für neue Antragsteller zu erheben, verschreckte die Märkte jedoch und löste am Wochenende eine Welle von Liquidationen aus.

Auf der regulatorischen Seite unterzeichnete Präsident Trump Anfang des Sommers den GENIUS Act, das erste US-Gesetz, das sich mit Stablecoins befasst und von den Emittenten verlangt, volle Rücklagen zu halten. In der Zwischenzeit hat die SEC das Project Crypto ins Leben gerufen, eine Initiative zur Aktualisierung der Wertpapiergesetze für die Blockchain-Ära.

Zusammen könnten diese Entwicklungen den nächsten Altcoin-Superzyklus auslösen.

Wenn sich der Ausblick von ChatGPT bewahrheitet, könnten XRP, Shiba Inu und Solana in den kommenden Monaten die Hauptprofiteure sein.

XRP (Ripple): ChatGPT prognostiziert $20, was auf ein 7-faches Aufwärtspotenzial hindeutet

ChatGPT prognostiziert, dass XRP ($XRP) von Ripple bis Ende 2025 auf bis zu $20 klettern könnte, was ungefähr dem Siebenfachen des aktuellen Kurses von $2,85 entspricht.

Der Coin hat sich in diesem Jahr bereits eindrucksvoll entwickelt und erreichte am 18. Juli einen Höchststand von $3,65 (über dem bisherigen Allzeithoch von $3,40 aus dem Jahr 2018), bevor er um rund 22% fiel.

Die globale Expansion von Ripple geht weiter, was durch die Anerkennung von XRP als praktikables Instrument für grenzüberschreitende Zahlungen in Schwellenländern durch den UN Capital Development Fund 2024 unterstrichen wird.

Anfang dieses Jahres konnte Ripple auch seinen langjährigen Rechtsstreit mit der SEC beenden, nachdem die Aufsichtsbehörde ihre Klage fallen gelassen hatte. Damit wurde das Urteil von 2023 bekräftigt, dass XRP-Verkäufe im Einzelhandel nicht als Wertpapiere gelten – ein Meilenstein für den breiteren Altcoin-Markt.

ChatGPT prognostiziert eine Basisspanne von $5-$7, wobei zinsbullische Szenarien XRP auf $20 treiben könnten, insbesondere wenn Trumps Regierung eine kryptofreundliche Haltung beibehält oder wenn die SEC in den kommenden Wochen neue XRP-Spot-ETFs genehmigt.

Die technischen Daten bestätigen dies. Inmitten eines Ausverkaufs ist der RSI von XRP auf 41 gefallen, was darauf hindeutet, dass der Token nahezu unterbewertet ist und weiterer Verkaufsdruck eine plötzliche schnelle Erholungsrallye auslösen könnte. Darüber hinaus könnte das Auftauchen von drei zinsbullischen Flaggen auf dem Chart in diesem Jahr ein Vorbote für einen Ausbruch sein.

Ein positiver Nachrichtenzyklus könnte den Preis bis Oktober auf $4 ansteigen lassen. Im vergangenen Jahr ist XRP um 386% gestiegen und hat damit die Zuwächse von Bitcoin (80%) und Ethereum (62,5%) dramatisch übertroffen.

Shiba Inu (SHIB): ChatGPT sieht ein bis zu 17-faches Wachstumspotenzial in einem Bullenlauf

Der 2020 eingeführte Shiba Inu ($SHIB) hat sich mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $7,1 Mrd. als der schärfste Konkurrent von Dogecoin etabliert.

Nach einem Rückgang von 6% innerhalb eines Tages wird SHIB bei etwa $0,00001206 gehandelt und hat sich damit im Vergleich zum breiteren Meme Coin-Sektor, der trotz einer Bewertung von $77,3 Mrd. über Nacht um 10,4% gefallen ist, gut gehalten.

Technisch gesehen ist SHIB in diesem Jahr sowohl aus einem fallenden Keil als auch aus einer Bullenflagge ausgebrochen. Ein entscheidender Anstieg über $0,000025 bis November könnte ChatGPTs Basis-Zielbereich von $0,00003-$0,00005 bis zum Jahresende bestätigen. Sollte es zu einer Hausse kommen, könnte SHIB nach Einschätzung von ChatGPT sogar bis auf $0,0002 steigen, was fast dem 17-fachen der aktuellen Kurse entspräche.

Sein RSI liegt nach den jüngsten Rücksetzern derzeit bei 39, aber das könnte das Momentum neu entfachen, wenn Trader die Gelegenheit zum Dip-Kauf nutzen.

Shiba Inu ist auch mehr als nur ein Meme-Token. Er treibt nun Shibarium an, sein eigenes Layer-2-Netzwerk, das für schnelle, kostengünstige Transaktionen und die Unterstützung dezentraler Apps entwickelt wurde, sowie zusätzliche Datenschutzfunktionen, die ihn von der Konkurrenz abheben.

Solana (SOL): Das Wachstum des Ökosystems und der ETF-Hype könnten einen Anstieg auf $1.000 bewirken, prognostiziert ChatGPT

Solana ($SOL) hat seine Stellung als führende Smart-Contract-Plattform mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 119,9 Milliarden Dollar und einem Total Value Locked (TVL) von rund 12 Milliarden Dollar gefestigt. Sowohl die Beteiligung von Entwicklern als auch die institutionelle Beteiligung sind im Aufwärtstrend.

Ein Teil der Aufregung rührt von Spekulationen her, dass bald ein US-Spot-Solana-ETF auf den Markt kommen könnte, der ähnliche Zuflüsse anziehen könnte wie die, die nach der Zulassung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs zu beobachten waren.

Trump hat sogar die Möglichkeit ins Spiel gebracht, Solana in eine künftige nationale Bitcoin-Reserve der USA einzubeziehen. Nach seinem Vorschlag könnte die Regierung SOL jedoch nur durch staatliche Beschlagnahmungen erwerben, nicht durch Käufe auf dem Markt.

Aus Sicht der Performance erreichte Solana im Januar einen Höchststand von $250, fiel im April auf $100 und erholte sich in der vergangenen Woche auf $247 und erreichte damit fast den höchsten Stand in diesem Jahr.

Nach dem Ausbruch aus einem absteigenden Keilmuster sieht ChatGPT die Möglichkeit, dass Solana bis zum Jahresende die Marke von $1.000 erreicht und damit seinen bisherigen Rekord von $293,31 mehr als verdreifacht. Das Erreichen dieses Meilensteins hängt jedoch von der Klarheit der Regulierungsbehörden und der Genehmigung von Spot SOL ETFs durch die SEC in den kommenden Monaten ab.

Maxi Doge (MAXI): Eine riskantere Alternative zu Dogecoin

Für diejenigen, die auf der Suche nach spekulativen Titeln außerhalb der Top-Picks von ChatGPT sind, bietet sich Maxi Doge ($MAXI) als Dogecoins kantigeres Gegenstück an.

Während der Dogecoin zu einem Large-Cap Coin gereift ist, der oft im Einklang mit Bitcoin und Ethereum gehandelt wird, hat sich seine wilde Volatilität von 2021 abgekühlt.

Maxi Doge hingegen setzt auf hochriskante, von der Community betriebene Spekulationen, mit einem augenzwinkernden Branding und basisdemokratischen Kampagnen. Der Vorverkauf hat im ersten Monat bereits über 2,4 Millionen Dollar eingebracht.

MAXI wurde als ERC-20 Token auf Ethereum entwickelt und setzt auf die Erweiterung der Community durch Telegram- und Discord-Events, Trading-Wettbewerbe und projektübergreifende Kooperationen.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden sind 25% für den Maxi Fund vorgesehen, der sich auf Partnerschaften und Marketing konzentriert. Das Staking ist bereits live und bietet atemberaubende Belohnungen von 137% APY. Es wird jedoch erwartet, dass sich die Raten verringern werden, wenn sich mehr Nutzer anschließen.

Der Preis liegt derzeit bei $0,0002585 im Vorverkauf. Die nächste Preiserhöhung ist in etwas mehr als zwei Tagen geplant.

Anleger können über Geldbörsen wie MetaMask oder Best Wallet teilnehmen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die offiziellen Seiten von Maxi Doge X und Telegram.