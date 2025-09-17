Milliarden-Investitionen in Solana setzen Ethereum unter Druck

Die institutionellen Anleger haben Solana für sich entdeckt

Die Kryptobranche wartet gespannt auf die Entscheidung der Fed bezüglich ihrer zukünftigen Zinspolitik. Unterdessen schafft Solana Fakten und macht sich auf, einen neuen Erfolgslauf zu starten.

Der Erfolgslauf hält an

Mit einem Kursplus von 6,7 Prozent zählt Solana zu den Gewinnern der letzten Woche. Damit manifestiert sich eine Entwicklung, die zahlreiche Erfolge als Grundlage hat. So haben institutionelle Anleger zuletzt mehr als 3,5 Milliarden Euro in den Ethereum-Konkurrenten gepumpt.

Quelle: Coinmarketcap

Daneben verbessern technische Upgrades die Funktionalität des Netzwerks und haben nebenbei zu neuen Rekorden beim Handelsvolumen und der Netzwerkaktivität auf Solana geführt.

Vom Bitcoin-Treasury zum Solana-Treasury

Federführend bei den Investoren ist Dan Morehead. Der Gründer des Krypto-Hedgefonds Pantera Capital investierte 1,1 Milliarden Euro in Solana. Nie zuvor hat der Hedgefonds so viel Kapital in eine einzelne Kryptowährung gesteckt. Morehead begründete diesen Schritt mit den enormen Kurszuwächsen der letzten Jahre, diese hätten Bitcoin hinter sich gelassen.

Daneben investieren weitere Unternehmen enorme Summen in Solana. Dazu zählen etwa Helius Medical, Galaxy Digital und Forward Industries. Damit zeigt sich, dass auch die Krypto-Treasury-Unternehmen Solana zunehmend dafür nutzen, um ihre Reserven zu diversifizieren.

Enormer Zulauf auf der Blockchain

Unterdessen ist das Handelsvolumen auf Solana auf ein Rekordhoch von 2,6 Milliarden Dollar gestiegen. Damit überholte Solana auch seinen großen Konkurrenten Ethereum. 2,5 Millionen Adressen sind täglich auf der Blockchain aktiv, Stablecoins verzeichnen auf Solana ebenfalls enorme Zuflüsse.

Das beweist, dass die Nutzer die großen Vorteile der Solana-Blockchain zu schätzen wissen und auf Tempo, Skalierung und Sicherheit setzen. Dies wird durch zwei bevorstehende Upgrades noch unterstützt, denn diese sollen nicht nur die Geschwindigkeit auf Solana weiter verbessern, sondern auch die Stabilität.

Steht der ETF schon vor der Tür?

Sollte jetzt auch noch bis Ende 2025 ein Solana-ETF von der SEC genehmigt werden, dann stünde Solana noch mehr Kapital zur Verfügung. Das würde die Bullen weiter ermuntern und den Kurs nach oben treiben.