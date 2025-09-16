Wird das Treasury zur Gefahr für Bitcoin?

MicroStrategy und Co. sammeln Einfluss und Coins

Wenn Unternehmen Bitcoin kaufen, um diese als strategischen Vermögenswert in ihren Bilanzen zu halten, dann bezeichnet man das als Bitcoin-Treasury. Die „Erfindung“ von Strategy (ehemals MicroStrategy) hat das Unternehmen von Michael Saylor nicht nur reich, sondern auch einflussreich gemacht.

MicroStrategy gilt als Erfinder

Dies gilt vorwiegend für Bitcoin, wo Strategy längst einen signifikanten Anteil an den verfügbaren Coins hält. Diese Strategie wird längst von zahlreichen Unternehmen kopiert, die damit immer mehr Einfluss auf die Kursentwicklung von Bitcoin gewinnen.

Längst gelten institutionelle Investoren als die großen Kurstreiber von Bitcoin. Sie sind mit dem Aufkommen der Bitcoin-Spot-ETFs groß eingestiegen und kaufen immer weiter zu. Doch das birgt auch eine große Gefahr für Bitcoin.

Verstecktes Risiko

Bitcoin-Treasury-Unternehmen sind zum versteckten Risikofaktor geworden. Schließlich droht Bitcoin ein Kurssturz, sollte ein großer Bitcoin-Hodler unter den Firmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Sollte das Kerngeschäft des jeweiligen Unternehmens schnell große Mengen an zusätzlicher Liquidität erfordern, wäre die Firma gezwungen, zahlreiche Bitcoins zu verkaufen. Das würde den Druck auf den Bitcoin-Kurs erhöhen.

150 Firmen kaufen zu

Laut Untersuchungen von Bravos Research ist die Zahl der Unternehmen, die auf Bitcoin-Treasury setzen, auf mittlerweile 150 gestiegen. Allein im Juni dieses Jahres kauften durchschnittlich 26 Firmen Bitcoin für ihre Bilanz, und das jeden einzelnen Tag.

Diese Strategie verknappt das Angebot an Bitcoin weiter und treibt den Kurs nach oben. Gleichzeitig versteckt sich hier eine große Gefahr. Dies gilt hauptsächlich dann, wenn im umgekehrten Weg große Mengen an Bitcoins gleichzeitig auf den Markt geworfen werden.

Hohe Zinsen könnten das Geschäftsmodell zum Einsturz bringen

Der Trend zum Bitcoin-Treasury hält unterdessen ungebrochen an. Unternehmen wie Trump Media planen Milliardeninvestitionen in Bitcoin und werden die Dominanz dieses Marktsegments weiter vorantreiben.

Doch wenn diese Zukäufe auf Basis von Schulden erfolgen, könnten hohe Zinsen dieses Geschäftsmodell kippen und den Kurs von Bitcoin abstürzen lassen. Angesichts fallender Zinsen und eines schwachen Dollars sind diese Gefahren jedoch vorerst lediglich ein mögliches Szenario, doch dieses sollten Anleger nicht unterschätzen.