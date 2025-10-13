Mantle (MNT) legt 30% nach dem Crash zu

Der Coin von Bybit schüttelt seine Verluste ab

Das letzte Wochenende geht als jenes mit der größten Geldvernichtung in der Geschichte des Kryptoverse ein. Die Ankündigung von 100%-Zöllen gegen China hat den Markt blitzschnell ins Rutschen gebracht.

Starkes Comeback

Positionen wurden automatisch aufgelöst, um noch größere Verluste für Investoren zu verhindern, doch der Schaden war trotz allem gewaltig. Mittlerweile hat der Markt ein starkes Comeback hingelegt.

Die Führung dieses „Bounce back“ hat jedoch nicht Bitcoin übernommen. Anders als in der Vergangenheit blickt der Markt nicht auf seine Leitwährung, sondern auf jene Coins, die durch ihre Eigentümer starken Rückhalt genießen.

Die Coins der Kryptobörsen übernehmen die Führung

Das sind diesmal ganz klar BNB und Mantle. Die Token von Coinbase und Bybit führen das Geld der größten Gewinner seit Sonntag überlegen an. Während BNB aktuell 16,21% über dem Vortag liegt, übertrifft Mantle sämtliche Konkurrenten.

Quelle: Coinmarketcap

Die Kryptowährung der Börse Bybit kann auf Zugewinne von 30% verweisen. Der Kurs von Mantle ist also seit gestern explodiert und hat sämtliche Verluste des Wochenendes wieder aufgeholt. Damit setzt sich der Siegeszug der letzten Monate unvermindert fort.

Für das verstärkte Vertrauen der Investoren in BNB und Mantle gibt es mehrere Gründe.

Beide Coins verfügen über hohe Liquiditätsreserven, die als Finanzpuffer dienen.

Die Funding-Rates sind nach dem Crash weiter positiv. Das weist auf eine weiterhin bestehende Nachfrage nach Long-Positionen hin.

Dazu kommt das Vertrauen in die großen Börsen, die sich bisher auch im stärksten Finanzsturm behaupten konnten.

Mit Snorter auf die Suche nach Rendite

Für Investoren zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, fundamentale Daten in ihrer Analyse zu berücksichtigen. Um dies auch in einer immer unübersichtlicheren Marktlage zu gewährleisten, werden Krypto-Bots immer erfolgreicher, wenn es darum geht, renditekräftige Projekte aufzuspüren.

In diesem Marktsegment hat Snorter (SNORT) aktuell gute Chancen, sich am Markt durchzusetzen, sobald der Token an den Kryptobörsen gelistet ist. Neue Kryptowährungen haben in einem herausfordernden Umfeld nur dann gute Chancen, wenn sie auf ein konkretes Geschäftsmodell verweisen können, das ihren Anwendern einen Nutzen bringt.

Snorter gelingt dies bisher ausgezeichnet, nicht umsonst hat der Snorter Presale bereits mehr als $4,6 Millionen einnehmen können.

Direkt zum Snorter Presale