BNB bleibt trotz Krypto Crash bärenstark und rast zum Rekord

Der Markt kollabiert, doch Binance Coin (BNB) erobert ein neues Allzeithoch
Georg Steiner
Georg Steiner
Der Token der Kryptobörse Binance erweist sich in diesen turbulenten Tagen einmal mehr als enorm krisenresistent. Erst vor wenigen Tagen feierte BNB einen Triumph nach dem anderen. Zunächst kletterte BNB auf sein neues Rekordhoch von $1.330.

Die Geschichte wiederholt sich

Damit überholte Binance Coin nicht nur XRP, sondern auch den größten Stablecoin Tether und wurde zur neuen Nummer 3 der Kryptowelt. Seit April dieses Jahres scheint es für BNB kein Halten mehr zu geben.

Damals sackte der Kurz kurzfristig ab, Auslöser war einmal mehr die Zollpolitik von Donald Trump. Am Wochenende wiederholte sich die Geschichte. Der US-Präsident kündigte Strafzölle für China an, die Kryptomärkte stürzten teilweise massiv ab.

Stärker denn je

BNB konnte sich diesem Trend zwar nicht widersetzen, doch die Auswirkungen des Flash-Crashs waren bei keiner Top-Kryptowährung so wenig spürbar wie bei Binance Coin. Zwar verlor BNB am Freitag rund 20 Prozent seines Werts, doch das Comeback ließ nicht lange auf sich warten.

Schon am Samstag versuchte der Coin einen ersten Ausbruch nach oben, scheiterte aber. Doch am Sonntag klappte der zweite Versuch, seither geht es für Binance Coin nur noch nach oben. Innerhalb kürzester Zeit erreichte BNB den Wert vor dem Flash-Crash und knackte neuerlich die $1.300-Marke.

Neues Rekordhoch

Mittlerweile hat BNB ein neues Rekordhoch von $1.339,85 erreicht. So legte der Coin seit gestern um 16,20% zu, im Wochenvergleich verbucht BNB Zuwächse von 9,50%. Mit diesen Werten lässt Binance Coin die gesamte Konkurrenz weit hinter sich und bestätigt das Vertrauen, das seine Anleger in ihn setzen.

Angesichts dieser enormen Dominanz fragen sich die Analysten langsam, wie es mit BNB weitergehen kann. Immerhin scheint derzeit nichts und niemand die Kurszuwächse von Binance Coin stoppen zu können. Der Bullrun Crypto wird von BNB im Alleingang angeführt.

