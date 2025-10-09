Der Kurs von Mantle explodiert

+ 42 Prozent für den Coin von Bybit in nur einer Woche

BNB von Binance hat es vorgemacht, jetzt begibt sich Mantle, der Coin, einer weiteren Kryptobörse, auf einen Siegeszug.

In den vergangenen Tagen zeigte sich BNB als klarer Sieger in den Top 10 der Kryptowährungen. Mit gewaltigen Kursgewinnen stürmte Binance Coin auf Platz 3 der größten Kryptos der Welt und ließ damit nicht nur XRP, sondern auch Tether hinter sich.

+ 44% in sieben Tagen

Doch dabei ging der Siegeszug von Mantle (MNT) ein wenig unter. Der Coin der Kryptobörse Bybit legte in den vergangenen 24 Stunden um 18,46% zu, im Wochenvergleich explodierte der Coin gar um 43,93%.

Damit hat sich Mantle in der Liste der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auf Platz 20 vorgearbeitet. Der Siegeszug von Mantle begann jedoch schon deutlich früher. Noch im Juli dieses Jahres war Mantle lediglich $0,567 wert, mittlerweile ist der Coin um $2,77 zu haben.

Layer-2-Lösung als Ethereum-Alternative

Das Mantle Netzwerk ist eine Ethereum-Layer-2-Lösung, die auf höchste Skalierbarkeit setzt. Ethereum ist zwar weiterhin die führende Blockchain für Entwickler, doch seine Skalierbarkeitsprobleme treiben die Entwicklung alternativer Lösungen voran.

Quelle: Coinmarketcap

In diese Lücke stößt Mantle mit seiner Layer-2-Lösung. Diese bietet die Sicherheit von Ethereum, aber mit deutlich mehr Tempo. Das hat Mantle zu einem Hub für On-Chain-Finanzlösungen gemacht. Dieser Zugang gewinnt immer mehr Anhänger bei Unternehmen, die hauptsächlich den raschen Abschluss von Transaktionen schätzen.

Etwas mehr als 2 Jahre alt

Mantle wurde erst im Juli 2023 gestartet und ist damit eine relativ neue Kryptowährung. Das Netzwerk kann mittlerweile auf 10 Millionen individuelle Wallets verweisen. Mit 175 Millionen Transaktionen zählt Mantle zu den Top 5 der führenden Layer-2-Lösungen.

Die Ankündigung zahlreicher strategischer Partnerschaften, die Kapital und Transaktionen in das Netzwerk einbringen, hat den Kurs zuletzt neuerlich abheben lassen.