Lazarus Group wird beschuldigt, $23 Mio. vom britischen Krypto-Startup Lykke gestohlen zu haben

Autor Manuela Richter Zuletzt aktualisiert am: August 18, 2025

Die berüchtigte Lazarus-Gruppe aus Nordkorea wurde mit dem 23 Millionen Dollar schweren Krypto-Raub in Verbindung gebracht, der das britische Startup Lykke zu Fall brachte.

Lykke, eine in Großbritannien gegründete Krypto-Handelsplattform, verlor im vergangenen Jahr aufgrund einer Sicherheitslücke fast 23 Millionen Dollar. Die damaligen Ermittlungen ergaben, dass Hacker 158 BTC und 2.161 ETH gestohlen hatten. Der Hacker wusch die gestohlenen Ether, indem er sie gegen DAI tauschte, einen algorithmischen Stablecoin, der von MakerDAO ausgegeben wurde. In der Zwischenzeit wurden die Bitcoins auf mehrere Wallets transferiert.

Im März ordnete ein Richter die Liquidation von Lykke an, nachdem mehrere betroffene Nutzer eine rechtliche Kampagne durchgeführt hatten.

Einem aktuellen Bericht des Telegraph zufolge beschuldigte das britische Finanzministerium die Lazarus Group, den Raub inszeniert zu haben.

„Der Angriff wurde böswilligen Cyber-Akteuren der Demokratischen Volksrepublik Korea zugeschrieben, die sowohl im Bitcoin- als auch im Ethereum-Netzwerk Geld gestohlen haben“, so das Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI).

Das OFSI habe eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, so das britische Finanzministerium

Größter bekannter Krypto-Raub der Lazarus-Gruppe zielt auf Großbritannien

Sollten sich die Berichte bestätigen, wäre der Raub der größte Krypto-Betrug Nordkoreas, der auf Großbritannien abzielt. Den Lazarus-Hackern ist in diesem Jahr bereits der größte Raubüberfall auf die Kryptobörse ByBit im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gelungen.

Darüber hinaus haben Cybersecurity-Experten von Cyvers die Lazarus Group auch mit dem Hack der indischen Kryptobörse CoinDCX vom 19. Juli in Verbindung gebracht, bei dem 44 Millionen Dollar erbeutet wurden.

Es wird vermutet, dass die gestohlenen Gelder aus diesen Raubzügen Teil der umfassenderen Bemühungen Pjöngjangs sind, seine Atomwaffen- und Militärprogramme zu finanzieren, wobei bereits Milliarden durch frühere Kryptoüberfälle geflossen sind.

Krypto-Betrugsaufdeckung Whitestream beschuldigt nordkoreanische Cyber-Bande

Die israelische Krypto-Ermittlungsfirma Whitestream hat neben den Ermittlungen des britischen Finanzministeriums auch die Beteiligung von Lazarus an dem Raubüberfall von Lykke bestätigt.

Die Ermittler stellten fest, dass die Angreifer die gestohlenen Gelder über zwei andere Kryptowährungsunternehmen gewaschen hatten, um die Geldwäschekontrollen zu umgehen.

Andere Forscher haben diese Schlussfolgerungen jedoch zurückgewiesen und betont, dass es zu früh ist, Lazarus vorschnell zu beschuldigen.

Lykke wurde 2015 gegründet und operierte von der Schweiz aus, war aber in Großbritannien registriert. Die Plattform bot den Handel mit Kryptowährungen ohne Transaktionsgebühren an.

Im Jahr 2023 gab die britische FCA eine Warnung über Lykke heraus, weil das Unternehmen nicht registrierte Kryptoprodukte für Briten anbot.