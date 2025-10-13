Kryptomarkt stabilisiert sich nach Trumps Bemühungen, den Handelskonflikt zwischen den USA und China zu entschärfen

Krypto Assets waren über das Wochenende eingebrochen, nachdem Trumps zusätzliche 100%ige Zölle auf China Massenliquidationen von mehr als 19 Milliarden Dollar ausgelöst hatten.

Die wichtigsten Kryptowährungen erholten sich am Montag, nachdem am Wochenende Milliarden an fremdfinanzierten Positionen vernichtet worden waren, da US-Präsident Donald Trump versuchte, die Nervosität der Märkte wegen der eskalierenden Handelsspannungen mit China zu beruhigen.

Bitcoin kletterte um 4,5% auf $115.459, während Ether um 11,3% auf $4.161 stieg. BNB kletterte um fast 1% auf 1.304 $ und XRP legte um 10% auf 2,56 $ zu.

Der Aufschwung folgte auf versöhnliche Äußerungen von Trump und Vizepräsident JD Vance am Sonntag, die Offenheit für einen Handelskompromiss mit Peking signalisierten.

Trump schlug einen sanfteren Ton an, nannte Präsident Xi Jinping „hoch angesehen“ und sagte, die USA wollten China ‚helfen‘ und nicht „schaden“, trotz der Reibereien über die Exporte seltener Erden und der drohenden Zollerhöhungen.

Leverage Unwind löschte fast $20B in Kryptowährungen

Die Märkte waren seit Freitag in Aufruhr, als Trumps Ankündigung von zusätzlichen 100%igen Zöllen auf chinesische Importe einen weltweiten Ausverkauf auslöste.

Der starke Rückgang setzte am späten Samstag ein, als Bitcoin unter $110.000 fiel und Ethereum innerhalb weniger Stunden um mehr als 20% abstürzte. Als die Risiko-Assets abrutschten, sahen sich Krypto-Trader mit massenhaften Liquidationen konfrontiert, die durch dünne Liquidität und automatische Verkäufe auf Plattformen wie Binance, OKX und Bybit noch verstärkt wurden.

Außerdem fiel der Crypto Fear and Greed Index in weniger als einem Tag von 64, was „Gier“ signalisiert, auf 27, was „Angst“ bedeutet. Mehr als 1,6 Millionen Trader wurden liquidiert, wobei die Gesamtverluste 19,3 Milliarden Dollar überstiegen. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl eher bei 30 Milliarden Dollar liegt, da einige Börsen nur einen Liquidationsauftrag pro Sekunde melden.

🔴 Crypto Fear and Greed Index crashed from 64 to 27 after Trump’s 100% tariff shock — over $19.33B liquidated and $1T erased from the market in three hours.



More crash ahead?#Bitcoin #Ethereumhttps://t.co/ZPzP74ngrh — Cryptonews.com (@cryptonews) October 11, 2025

Befürchtung eines eskalierenden Handelskriegs trübt Aussichten für globales Wachstum, Risk Assets einschließlich Krypto

Das Ausmaß der Verluste war vergleichbar mit dem Crash im Mai 2021, als eine übermäßige Hebelwirkung ebenfalls eine schnelle Kettenreaktion von Zwangsverkäufen auslöste. Analysten sagten, dass dieses jüngste Ereignis die gleichen strukturellen Schwachstellen der Kryptomärkte widerspiegelt: hohe Hebelwirkung, begrenzte Liquidität außerhalb der Geschäftszeiten und reflexartige Verkäufe, die durch algorithmische Trades angetrieben werden.

Greg Magadini, Direktor für Derivate bei Amberdata, sagte, die eigentliche Sorge liege nun darin, ob China Vergeltung übe. „Das Risiko sind nicht die Zölle selbst, sondern die Frage, ob China mit aggressiven Gegenmaßnahmen reagiert“, sagte er. “Ein umfassender Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt würde dem globalen Wachstum erheblichen Gegenwind bescheren.

Er fügte hinzu, dass die Handelsmuster bereits darauf hindeuten, dass sich die Anleger auf sicherere Positionen zubewegen, wobei Anzeichen einer Anspannung in verschiedenen Asset-Klassen zu erkennen sind. „Kryptowährungen stehen unter Druck, und die Flucht in Staatsanleihen spiegelt echte Sorgen über die wirtschaftliche Dynamik wider“, sagte Magadini.

Für den Moment scheinen Trumps Äußerungen die Stimmung zu beruhigen. Krypto-Trader begrüßten die Anzeichen einer diplomatischen Annäherung, auch wenn die Volatilität weiterhin hoch ist.