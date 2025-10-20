Krypto ist wieder auf der Überholspur

Hohe Gewinne nach Bekanntgabe des Gipfeltreffens Trump/Xi

US-Präsident Donald Trump erweist sich weiterhin als wichtigster Strippenzieher, wenn es darum geht, wie der Markt die Zukunft von Kryptowährungen einschätzt. Seine Zolldrohung gegenüber China und dessen teilweise Rücknahme schickten Bitcoin und Co. in der letzten Woche auf eine Kurs-Achterbahnfahrt. Jetzt scheint eine Beruhigung eingekehrt zu sein.

Die Hoffnung ist zurück

Die Panikstimmung an den Märkten ließ zuletzt die Kurse massiv abstürzen. Bitcoin näherte sich immer mehr der $100.000-Marke, stoppte seinen Crash jedoch knapp über $104.000. Von diesem Boden aus begann sich die Kryptowährung zu stabilisieren, nur um heute einen deutlichen Anstieg zu wagen.

Ein ähnlicher Verlauf war auch bei allen anderen Kryptos zu beobachten. Ausschlaggebend dafür war abermals Donald Trump. Die Ankündigung eines Gipfeltreffens zwischen dem US-Präsidenten und Chinas Präsidenten Xi Jinping verwandelte die Panik an den Märkten in die Hoffnung, dass die beiden Supermächte ihren Handelskonflikt lösen können.

Steigende Kurse, wohin man blickt

Dieser Optimismus schlägt sich seit gestern in durchwegs steigenden Kursen nieder. So stieg Bitcoin seit gestern um 4,28% und kletterte damit auf einen Wert von $111.236. Ethereum legte 5,07% zu und ist jetzt wieder $4.077 wert.

Quelle: Coinmarketcap

XRP von Ripple kann sich über Kurszuwächse von 5,13% freuen und nähert sich mit $2,46 der $2,50-Marke. Dogecoin legte 7,07% zu und ist jetzt $0,2023 wert. Cardano ist jener Coin in den Top 10, der mit 7,38% die höchsten Gewinne seit gestern verzeichnete. Sein Wert stieg auf $0,6752. Die Token erweisen sich damit einmal mehr als Kryptowährungen mit Zukunft.

Michael Saylor und Strategy kauften nach

Doch auch der restliche Markt färbte sich seit gestern tiefgrün und demonstriert einmal mehr, wie stark die Kursentwicklung mittlerweile von politischen Entwicklungen abhängig geworden ist. Doch die großen Investoren bewahren auch dieses Mal Ruhe und nutzten den Crash, um günstig nachzukaufen.

Dabei stach wieder einmal Strategy heraus. Das Unternehmen von CEO Michael Saylor kauften Bitcoin im Wert von 27 Millionen Dollar nach und demonstrierte damit neuerlich, dass es nicht gewillt ist, seine Bitcoin-Strategie zu ändern.