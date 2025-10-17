Der Kryptocrash geht ungebremst weiter

Bitcoin fällt deutlich unter die $110.000-Marke

Der Absturz kam mitten im berühmten Uptober, der zuvor schon seine Wirkung entfaltet hatte. Die Kurse zahlreicher Kryptowährungen steigen, so manches Rekordhoch wurde geknackt. Doch dann schlug wieder einmal Donald Trump zu.

Als Reaktion auf die Exportkontrollen Chinas für seltene Erden kündigte er Zölle an. Diese entkräftete er kurz danach, nur um gestern wieder von einem Handelskrieg mit China zu sprechen. Seltene Erden sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Hochtechnologie. Entsprechend nervös reagieren die Märkte.

Jedes Statement von Trump macht es noch schlimmer

Die letzte Äußerung von Trump ließ die Kryptokurse neuerlich abstürzen. Bitcoin rutschte unter die $110.000-Marke und notiert aktuell bei nur noch $108.127. Das ist ein Verlust von 2,72%, die Kursrückgänge summieren sich für die letzte Woche auf mittlerweile 11,10%.

Quelle: Coinmarketcap

Ethereum bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau. ETH verlor seit gestern 2,98%, im Wochenvergleich 10,88%. XRP ist mittlerweile meilenweit von der $3-Marke entfernt und nur noch $2,32 wert. Die Verluste betragen 3,66% seit gestern und 17,51% innerhalb der letzten 7 Tage.

Dogecoin verliert ein Viertel seines Werts

Negativer Rekordhalter in den Top 10 ist Dogecoin. Der wichtigste Memecoin verlor seit letzter Woche mit 25,63% mehr als ein Viertel seines Werts, seit gestern sind es 5,25%. Damit färbten sich die vielversprechendsten Kryptowährungen der letzten Wochen tiefrot.

Zahlreiche Investoren haben ihre Investments in den Markt mit Krediten finanziert und stoßen jetzt ihre Assets ab, um die Verluste zu begrenzen. Das lässt die Kurse weiter abstürzen. Die Märkte fürchten zunehmend politische Instabilität und flüchten. In Kombination mit den instabilen Märkten und der Panik mancher Anleger führt dies zu einer toxischen Mischung für den Kryptomarkt.

Jetzt wird sich zeigen, wie lange die Korrektur andauert und ob die bisher dominanten institutionellen Investoren Kryptowährungen zum günstigen Preis nachkaufen. Geschieht dies, kann das der Ausgangspunkt für einen neuen Aufschwung werden.