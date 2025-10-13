Strategy erhöht Bitcoin-Bestand auf 640.250 BTC nach $27,2 Millionen Kauf

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: Oktober 13, 2025

Strategy Inc. hat seinen bereits massiven Bitcoin-Schatz erweitert und in der Woche vom 6. bis 12. Oktober weitere 220 BTC für 27,2 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 123.561 Dollar pro Bitcoin erworben.

Strategy has acquired 220 BTC for ~$27.2 million at ~$123,561 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.9% YTD 2025. As of 10/12/2025, we hodl 640,250 $BTC acquired for ~$47.38 billion at ~$74,000 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/Ft9ZCh1EGx — Strategy (@Strategy) October 13, 2025

Die gesamten Bitcoin-Bestände des Unternehmens belaufen sich nun auf 640.250 BTC, die für insgesamt 47,38 Milliarden Dollar zu einem Durchschnittspreis von 74.000 Dollar pro BTC erworben wurden.

Die jüngste Anhäufung zeigt, dass Strategy weiterhin von Bitcoin als Kernreserve überzeugt ist und folgt auf die laufende Serie von Aktienverkäufen durch die At-The-Market (ATM) Programme des Unternehmens.

ATM-Programme treiben Bitcoin-Anhäufung an

Strategy hat seine jüngsten Bitcoin-Käufe mit den Erlösen aus seinen STRF ATM, STRK ATM und STRD ATM Programmen finanziert. Nach den Angaben des Unternehmens haben diese Programme im Berichtszeitraum zusammen etwa 27,3 Millionen Dollar an Nominalwert eingebracht.

Der STRF ATM, der an die 10,00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock von Strategy gebunden ist, verkaufte 170.663 STRF-Aktien und erzielte damit einen Nettoerlös von 19,8 Millionen Dollar.

Der STRK ATM, der mit den 8,00% Series A Perpetual Strike Vorzugsaktien von Strategy verbunden ist, erzielte mit 16.873 Aktien einen Erlös von $1,7 Mio.. Der STRD ATM, der auf den 10,00% Series A Perpetual Stride-Vorzugsaktien basiert, trug mit 68.775 Aktien 5,8 Millionen Dollar bei.

Insgesamt haben sich diese Angebote zu wichtigen Finanzierungsinstrumenten für die fortlaufende Bitcoin-Akkumulationsstrategie von Strategy entwickelt – ganz im Sinne der langjährigen Praxis des Unternehmens, Aktienerlöse in digitale Assets umzuwandeln.

Strategische Expansion über alle Aktienklassen hinweg

Über seine aktiven ATM-Programme hinaus verfügt Strategy über beträchtliche Kapazitäten für zukünftige Emissionen.

Zum 12. Oktober verfügte das Unternehmen über $1,7 Mrd., $4,1 Mrd., $20,3 Mrd. und $15,9 Mrd., die für die Emission seiner verschiedenen Vorzugs- und Stammaktienklassen (STRF, STRD, STRK bzw. MSTR) zur Verfügung standen.

Dies bietet einen großen finanziellen Spielraum für den weiteren Ausbau der Bitcoin-Reserven und deutet darauf hin, dass weitere Käufe folgen könnten, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.

Stärkung der Führungsposition im Bitcoin-Treasury-Bereich

Mit 640.250 BTC, die das Unternehmen nun verwaltet, gehört Strategy weiterhin zu den weltweit größten Bitcoin-Inhabern – neben anderen Unternehmen wie MicroStrategy und börsennotierten Unternehmen, die ähnliche Treasury-Modelle anwenden.

Der mutige Schritt des Unternehmens spiegelt das wachsende Vertrauen der Institutionen in Bitcoin wider, und das in einer Zeit, in der die Geldpolitik gestrafft wird und die Regulierung in den wichtigsten Märkten klarer wird.

Durch die Verbindung von kreativen Kapitalbeschaffungsstrategien mit disziplinierter Akkumulation definiert Strategy weiterhin neu, wie Unternehmen Bitcoin in ihre Bilanzen integrieren können, und festigt damit seinen Ruf als einer der Pioniere in der Treasury-Landschaft für digitale Vermögenswerte.