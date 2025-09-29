KI wird das Bitcoin-Mining nicht „killen“ – sie wird es vielleicht neu bewerten

Seitdem die letzte Bitcoin-Halbierung die Blockbelohnungen halbiert hat, was die Einnahmen im gesamten Mining-Sektor schmälert, suchen die großen Betreiber nach Möglichkeiten, ihre Einkommensströme zu stabilisieren.

In zunehmendem Maße vermieten sie ihren Energiebedarf an Kunden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und des Hochleistungscomputers. Das Modell ist nicht spekulativ, sondern wird bereits in mehrjährigen Verträgen festgeschrieben.

Im September unterzeichnete Cipher Mining einen 168-Megawatt-Vertrag mit Fluidstack, einem KI-Cloud-Anbieter. Der Vertrag läuft über zehn Jahre und hat einen Wert von 3 Milliarden Dollar. Google hat eine Finanzierungshilfe in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar bereitgestellt und außerdem eine 5%ige Beteiligung an Cipher erworben.

Die Vereinbarung ermöglicht es Cipher, Eigentümer seiner Anlagen zu bleiben und gleichzeitig einen Teil seiner Stromzuteilung in vertragliche KI-Einnahmen umzuwandeln.

Cipher Mining Signs 168 MW, 10-Year AI Hosting Agreement with Fluidstack



In this transaction, Cipher will deliver 168 MW of Critical IT Load to Fluidstack at its Barber Lake site, securing ~$3B in contracted revenue over the initial 10-year term. The agreement also includes two… — Cipher Mining (@CipherInc) September 25, 2025

TeraWulf, ein weiterer Minenbetreiber mit Sitz in den USA, hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Das Unternehmen kündigte Hosting-Vereinbarungen an, die mehr als 200 Megawatt für KI-Workloads an seinem Standort Lake Mariner vorsehen. Analysten schätzen den Wert des Deals auf über 3,7 Milliarden Dollar.

Verträge, die die Bilanzen von Minern verändern

Der finanzielle Charakter dieser Unternehmen beginnt sich zu verändern. Die Aktien der Miner wurden in der Vergangenheit mit einer hohen Korrelation zum Bitcoin-Preis gehandelt. Neue Verträge mit langer Laufzeit geben Anlegern ein anderes Risikoprofil an die Hand. Regelmäßige Zahlungen von KI-Kunden in Dollar können die Abhängigkeit der Miner-Aktien von den Bitcoin-Zyklen verringern.

Iren, ein australischer Betreiber, ist ein Beispiel dafür. Er hat vor kurzem sein KI-Cloud-Geschäft durch den Kauf von mehr als 12.000 GPUs erweitert. Das Unternehmen rechnet bis Anfang 2026 mit jährlichen KI-Einnahmen in Höhe von 500 Millionen Dollar. Die Analysten von Arete haben die Coverage von Iren, Riot Platforms und Cipher Mining mit einer Kaufempfehlung eingeleitet, wobei sie die Stabilität der kontrahierten KI-Einnahmen als Treiber anführen.

Der Fall von CoreWeave und Core Scientific unterstreicht diesen Punkt. CoreWeave, einst ein Ethereum-Miner, verlegte sich auf GPU-basiertes Hosting. Im Jahr 2025 übernahm es Core Scientific in einer Transaktion im Wert von 9 Milliarden Dollar. Der Deal zementierte seinen Platz als Anbieter von Rechenleistung für KI-Firmen und ging völlig über das Token-Mining hinaus.

Warum die KI-Verschiebung anders ist

Der Einstieg in das KI-Hosting ist nicht einfach nur eine Diversifizierung. Er zwingt die Miner dazu, ihren Betrieb zu überdenken. Anders als beim Bitcoin-Mining verlangen die KI-Kunden strenge Service Level Agreements. Rechenzentren müssen Redundanz, effiziente Kühlung und langfristige Wartungsverpflichtungen bieten. In der Praxis bedeutet dies, dass Kapital von kurzzyklischen ASIC-Käufen in Infrastruktur-Upgrades umgeschichtet wird, die Arbeitslasten mit höherer Dichte unterstützen.

Es stellt sich auch die Frage der Allokation. Jedes Megawatt, das für das KI-Hosting eingesetzt wird, kann nicht für das Bitcoin-Mining verwendet werden. Die Betreiber müssen die unmittelbare Vorhersehbarkeit der vertraglich vereinbarten Einnahmen mit dem Optionswert einer möglichen Bitcoin-Kurserholung abwägen.

Vom Hashpreis zum Pachtpreis

Das Mining-Geschäft ist seit langem an den Hashpreis gebunden, den Dollarwert einer Terahash an Rechenleistung pro Tag. Diese Kennzahl wird nun durch den so genannten Mietpreis ergänzt, also den Wert der an externe Kunden verkauften Rechenleistung. Mit der Zeit könnte der Mietpreis für Bewertungsmodelle genauso einflussreich werden wie der Hashpreis selbst.

Diese Verschiebung hat Auswirkungen auf das Netzwerk im Allgemeinen. Wenn Miner mehr Kapazität für externes Hosting bereitstellen, könnte sich das Wachstum der Hash-Rate im Netzwerk verlangsamen.

Das könnte die Wettbewerbsdynamik unter den verbleibenden reinen Minern verändern und sich auf die Anpassung der Schwierigkeit auswirken. Gleichzeitig könnte die durch KI-Verträge gewährleistete Kapitalstabilität einige Unternehmen in Zeiten niedriger Bitcoin-Preise am Leben erhalten und einen starken Rückgang der Gesamt-Hash-Rate verhindern.

Ein sich verändernder Zyklus der Kapitalbildung

Der Kapitalzyklus des Sektors verändert sich ebenfalls. In der Vergangenheit wurden Expansionen oft während der Hausse finanziert, als hohe Gewinnspannen den schnellen Kauf von Maschinen rechtfertigten. Jetzt bilden mehrjährige KI-Verträge die Sicherheitsbasis für die Kapitalbeschaffung in weniger günstigen Märkten. Das verändert den Rhythmus, in dem die Bergbauinfrastruktur aufgebaut wird.

Das langfristige Ergebnis ist nicht, dass KI den Bergbau auslöscht. Vielmehr legt sie eine andere wirtschaftliche Aktivität auf dieselbe Infrastruktur. Für Anleger könnten Miner-Aktien weniger wie High-Beta-Vertreter für Bitcoin aussehen, sondern eher wie hybride Unternehmen, die rohstoffgebundene Erträge mit vertraglich vereinbarten Dienstleistungseinnahmen kombinieren.