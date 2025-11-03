Kein Lust mehr auf Krypto Hacks? Die Angriffe sinken um 85%

Atempause oder Durchbruch beim Schutz vor Kriminellen?

Der Uptober sollte eigentlich die Kryptokurse deutlich nach oben treiben. Doch davon war die meiste Zeit wenig zu sehen. „Schuld“ daran waren nicht nur der neu entflammte und später halbherzig beendete Zollstreit zwischen den USA und China, sondern auch die viel beachtete Rede von Fed-Chef Jerome Powell nach der letzten Zinssenkung der US-Notenbank. Die Anleger wollen danach weder BTC noch Altcoins kaufen.

$18 Millionen statt $127 Millionen Verlust

Die Stimmung bleibt also vorerst schlecht, auch wenn sich eine überraschende Nachricht als ausgesprochen positiv erweist. Der diesmal ausgebliebene Uptober hat offenbar nicht nur den Investoren, sondern auch den Hackern die Stimmung vermiest.

So sind laut den neuesten Datenanalysen die Verluste durch Hacks im letzten Monat um unglaubliche 85% gesunken. So gingen im Oktober „nur“ noch rund $18 Millionen verloren. Noch im September 2025 erbeuteten Kryptohacker $127 Millionen.

Vorerst mehr Schutz, doch das könnte täuschen

Experten führen den deutlichen Rückgang an erfolgreichen Krypto Hacks auf eine verbesserte Sicherheitsarchitektur zurück. Diese zeige offenbar bei vielen Unternehmen Wirkung. Lediglich Garden Finance erwischte es diesmal heftig. Immerhin $10 Millionen gingen allein auf das Konto dieses Hacks.

Die Zahl der erfolgreichen Angriffe hat damit das Niveau von vor drei Jahren erreicht. Zuletzt lag die Zahl der erbeuteten Coins zu Beginn des Jahres 2023 auf so einem niedrigen Niveau. Doch Analysten sehen in dieser grundsätzlich erfreulichen Entwicklung noch keinen Grund zum Aufatmen.

Neue Techniken in Entwicklung

Schließlich seien die Hackergruppen bekannt dafür, immer neue Techniken zu entwickeln. Die derzeit gut funktionierenden Schutzmechanismen könnten schon bald durch neue Formen von Attacken ausgehebelt werden.

Vor allem jene Hackergruppen, denen eine Verbindung zu Nordkorea nachgesagt wird, haben sich in der Vergangenheit besonders erfolgreich gezeigt. Das erbeutete Geld soll in das Atomwaffenprogramm des Staates fließen. Entsprechend motiviert zeigen sich diese Angreifer.

Der aktuelle Rückgang an erfolgreichen Krypto Hacks könnte der Branche also nur eine Atempause verschafft haben. Einen dauerhaften Schutz vor Angriffen dürfte es daher weiterhin nicht geben.