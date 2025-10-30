Die Fed macht Krypto einen Strich durch die Rechnung

Jerome Powells Aussagen lassen die Märkte einbrechen

Bereits im Vorfeld der gestrigen Sitzung der US-Notenbank gaben die Kryptokurse ein wenig nach. Rückblickend schienen sie geahnt zu haben, dass nicht alles glatt laufen würde.

Immerhin hielt sich die Fed an die Prognose der Analysten und senkte die US-Leitzinsen um die erwarteten 0,25%. Doch das reichte nicht aus, um die Nerven zu beruhigen. Denn es war Fed-Boss Jerome Powell höchstpersönlich, der den Anlegern die Party verdarb. Ein Bullrun Crypto blieb damit aus.

Powell betonte noch einmal seine Unabhängigkeit

Er, der zuletzt immer schärfer im Kreuzfeuer der Kritik durch US-Präsident Donald Trump stand und im Mai nächsten Jahres seine Amtszeit beendet, gab noch einmal deutlich zu verstehen, dass die Fed unabhängig ist und sich von niemandem beeinflussen lässt.

Nach der mittlerweile zweiten Zinssenkung in Folge, gab Powell bekannt, dass eine weitere Zinssenkung in der letzten Sitzung der Fed dieses Jahres alles andere als sicher sei. Diese Aussage kam für viele Analysten überraschend, sie hatten auch im Dezember mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet.

Deutliche Meinungsverschiedenheiten

Laut dem US-Notenbankchef gäbe es im höchsten Gremium zwei weit auseinandergehende Meinungen über die weitere Vorgangsweise. Welche der beiden Gruppen sich bis Dezember durchsetzen wird, ist also vorerst offen.

Quelle: Coinmarketcap

Die jetzige Zinssenkung begründete Powell mit den Risiken für den US-Arbeitsmarkt. Die Einschätzung basierte diesmal allerdings weitestgehend auf einem Blindflug, schließlich hat der Shutdown in den USA dazu geführt, dass viele Konjunkturdaten noch nicht vorliegen.

Krypto gibt nach, der Dollar legt zu

Nach der Verkündung der Entscheidung und ihrer Begründung legte der US-Dollar zu, Kryptowährungen verloren an Wert. Beobachter zeigten sich überrascht über die Deutlichkeit, mit der Jerome Powell auf die Unsicherheit der weiteren Vorgangsweise der Fed hinwies.

Damit verlängert sich die Phase der Ungewissheit an den Kryptomärkten. Dies gilt, obwohl sich wenig später die USA und China auf ein Ende ihres monatelangen Zollstreits geeinigt hatten. Bitcoin verlor seit gestern 1,85% an Wert, Ethereum rutschte mit Verlusten von 2,16% gar unter die $4.000-Marke. Auch XRP musste Federn lassen und gab 1,67% nach.