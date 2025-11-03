Das Krypto Drama geht in die Fortsetzung

Die Kurse von BTC, ETH, XRP und vielen anderen färben sich tiefrot

Das Kryptoverse erlebte aktuell seinen nächsten Flashcrash. Seit gestern befinden sich die Kurse wieder im freien Flug. Eine Erholung ist damit weiterhin nicht in Sicht, die meisten Coins müssen neuerlich herbe Verluste einstecken.

Bitcoin hält sich noch am besten

Bitcoin ist ein weiteres Mal deutlich unter die $100.000-Marke gerutscht. Aktuell beträgt der Kurs $107.577. Das sind 2,80% weniger als noch vor 24 Stunden. Im Wochenvergleich hat BTC sogar 7,22% an Wert verloren.

Ethereum ist ebenfalls unter eine wichtige Unterstützungsmarke gefallen. ETH verlor seit gestern 4,77%, in den vergangenen 7 Tagen sogar 12,16%. Damit ist die zweitgrößte Kryptowährung der Welt nur noch $3.716 wert und damit weit von der Unterstützung bei $4.000 entfernt.

Quelle: Coinmarketcap

XRP von Ripple erging es da nicht viel besser. Der Coin gab seit gestern 4,69% nach und bilanziert im Wochenvergleich mit einem Verlust von 9,33%. Das lässt die Unterstützung von $2,50 mit einem aktuellen Kurs von $2,40 wieder in weite Ferne rücken.

Zweistellige Verluste bei Dogecoin und Cardano

Noch schlimmer erwischte es einige andere Token, die teilweise zweistellige Kursverluste einstecken mussten. BNB verlor 10,61%, Solana 14,09%, Dogecoin 16,91% und Cardano 16,70%. Die Charts zeigen sich damit tiefrot und starten wie schon vergangene Woche mit herben Verlusten in die neue Handelswoche.

Der Uptober blieb aus

Der Uptober, der in den vergangenen Jahren zumeist dafür gesorgt hat, dass zahlreiche Kryptowährungen zu neuen Höhenflügen starteten, blieb damit dieses Jahr aus. 2025 entpuppte sich als Ausnahme von der Regel. Dies war in der Geschichte des letzten Jahrzehnts bisher erst zwei Mal passiert.

Von zweistelligen Kurszuwächsen kann also keine Rede sein, ganz im Gegenteil. Viele Kryptowährungen gaben nach Kursgewinnen deutlich nach. Das macht es für neue Kryptowährungen ebenfalls schwer, erfolgreich in den Markt einzutreten.

Die Stimmung bleibt also vorerst schlecht, das zeigt auch der Fear-and-Greed-Index. Er steht aktuell lediglich bei 36 von 100.