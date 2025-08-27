Jeder zweite Deutsche will Kryptowährungen kaufen

Neue Studie zeigt hohes Interesse

Die letzten Allzeithochs von Bitcoin, Ethereum und Hyperliquid haben das Interesse an Kryptowährungen in Deutschland neu entfacht. Das Handelsblatt berichtet heute über eine Studie von WisdomTree.

Die Mehrheit ist aufgeschlossen

Der Anbieter von Investmentfonds wollte wissen, wie die Deutschen zu Kryptowährungen stehen. Die Ergebnisse sind erstaunlich. 56 Prozent, also mehr als die Hälfte aller Deutschen, haben entweder bereits in Kryptowährungen investiert oder möchten das noch tun.

Die Studienautoren gehen davon aus, dass der Anteil der jungen Anleger sogar noch höher ist. Damit zeigt sich, dass Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether längst zu einer eigenen Anlageklasse geworden sind, die ihre Kunden finden.

Der Zugang ist einfacher geworden

Die Gründe für den Kryptoboom bei Anlegern orten die Studienautoren in mehreren Faktoren. Einerseits habe die Europäische Union mit der MiCa-Verordnung ihre Hausaufgaben erledigt, andererseits sei der Zugang zu Kryptowährungen derzeit so einfach wie selten zuvor.

Die Umfrageergebnisse decken sich weitestgehend mit der Einschätzung mittlerer und großer Unternehmen in Deutschland. Dort glaubt fast die Hälfte der Firmen, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen zukünftig eine wichtige Rolle spielen werden.

Die stetig steigenden Kurse von Bitcoin gelten als wichtiger Hinweis auf die Zukunftsfähigkeit der Kryptowährung. Laut Aussage von WisdomTree spiegelt sich das Interesse in Deutschland auch in anderen europäischen Ländern wider.

Mehr Wissen ist gefragt

Allerdings hinkt das Wissen dem Interesse immer noch hinterher. Während sich bereits aktive Kryptoinvestoren gut informiert sehen, wünschen sich jene Anleger, die sich für Krypto interessieren, aber bisher nicht investiert sind, mehr Informationen.

Manche Experten sehen diese Entwicklung allerdings auch kritisch. Sie wollen abwarten, um endgültig beurteilen zu können, ob es sich bei Kryptowährungen um eine Spekulationsblase handelt oder nicht. Der Vergleich mit Gold sei nicht angebracht, schließlich erweise sich das Edelmetall bereits seit Jahrtausenden als Wertspeicher.

Davon ist Bitcoin zumindest zeitlich noch weit entfernt. Technologische Innovationen wie Stablecoins haben allerdings nicht nur Potenzial, sondern auch einen konkreten Anwendungsbereich, der das Finanzsystem modernisieren kann.