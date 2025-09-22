Ist der digitale Euro gegen Stablecoins chancenlos?

Die Einführung verzögert sich weiter, Kryptowährungen bauen ihre Vormachtstellung aus

Der digitale Euro geistert seit Jahren durch die Finanzwelt, seine Einführung verzögert sich jedoch weiterhin. Noch vor Monaten schien sein Start im Herbst dieses Jahres bevorzustehen, doch davon kann keine Rede mehr sein.

Die Politik will mitreden

Zwar steht jetzt der Fahrplan zur möglichen Einführung des digitalen Euro, doch noch immer ist dessen Umsetzung tatsächlich fix. Jenes Finanzinstrument, das Bargeld ergänzen und Europas Zahlungsverkehr ergänzen soll, bleibt weiterhin ein Ankündigungsweltmeister.

Neue Kryptowährungen schießen beinahe täglich aus dem Boden. Sie setzen auf eine technische Infrastruktur auf, die seit Jahren vorhanden ist und sich bewährt hat. Der digitale Euro hingegen befindet sich immer noch in der Diskussions- und Testphase.

Vergangene Woche präsentierte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, den Fahrplan zum Start des digitalen Euro. Dabei gibt es noch nicht einmal eine Entscheidung über das Datum, an dem es zu einer endgültigen Entscheidung zur Einführung kommen soll.

Das Paket wird wieder aufgeschnürt

Zuvor werden die Fachminister noch über das Thema beraten. Selbst das Haltelimit, also die Höchstgrenze, bis zu der jeder EU-Bürger den digitalen Euro halten darf, steht noch nicht fest. Dabei waren immer wieder €3.000 im Gespräch. Jetzt hat man sich darauf verständigt, dass die EZB einen Vorschlag dazu machen wird, den allerdings die EU-Finanzminister genehmigen müssen.

Der digitale Euro soll laut den Vorstellungen der EZB das Bargeld ergänzen und mithilfe einer EZB-App verfügbar werden. So möchte sich Europa von den großen US-Zahlungsanbietern wie PayPal oder Mastercard unabhängiger machen.

Weit hinter dem Zeitplan

Doch wie dies in der Praxis passieren soll, ist vollkommen unklar. So testet die EZB sogar die Infrastruktur von Ripple für die Umsetzung des digitalen Euro, weil das Projekt offenbar noch immer nicht vom Fleck kommt.

Das, was man im Herbst 2025 eigentlich beschließen wollte, ist noch immer nicht fertig. Der neue Plan sieht vor, die internen Diskussionen zwischen EZB und Politik in diesem Jahr abzuschließen. Dabei stammt der erste Gesetzesvorschlag zum digitalen Euro aus dem Sommer 2023.

Schaffen die Stablecoins neue Fakten?

Dann könnte der digitale Euro bis Sommer 2026 beschlossen werden. Doch selbst danach könnte es noch zwei bis zweieinhalb Jahre dauern, bis die EU ihre eigene digitale Währung erhält. Damit könnte es bis zum Jahr 2029 dauern, bis die Bürger den digitalen Euro tatsächlich in ihrer App haben.

Das ist mutig, angesichts der rasanten Entwicklungen, die im Kryptoverse vor sich gehen. Dort stehen die Stablecoins kurz davor, sich als neue Zahlungslösung für internationale Überweisungen zu etablieren. Längst fordern auch deutsche Ökonomen eine rasche Reaktion, doch das Tempo, mit dem EZB und Politik bisher vorgehen, lässt keinen Erfolg erwarten.