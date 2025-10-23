Hyperliquid explodiert, während der Kryptomarkt stagniert

Kapitalerhöhung lässt den Kurs anschwellen

Hyperliquid gilt als führender Player im Bereich von dezentralen Derivaten. Die Kryptowährung ist einer der großen Gewinner dieses Jahres. Gestartet mit einem Kurs von rund $3 hat sich Hyperliquid im Jahr 2025 auf einen Wert von $58,20 hochgearbeitet.

Enormer Kurssprung lässt Verluste vergessen machen

Doch die Marktturbulenzen der letzten Wochen haben auch bei $HYPE starke Spuren hinterlassen. Während allerdings die meisten Kryptowährungen aktuell noch immer versuchen, Boden unter den Füßen zu bekommen, explodiert Hyperliquid neuerlich.

Quelle: Coinmarketcap

So stieg der Kurs seit gestern um 9,30% an und erreichte einen Wert von $38,08. Damit ist Hyperliquid als ein neuer Krypto Coin zwar noch immer noch deutlich von seinem Allzeithoch entfernt, doch das zeigt gleichzeitig sein weiteres Kurspotenzial. Die Verluste der letzten Woche sind damit vollständig aufgeholt, im Wochenvergleich liegt Hyperliquid sogar 1,30% voran.

Der restliche Markt dümpelt dahin

Im Kursverlauf der meisten anderen Top-Kryptos zeichnet sich hingegen nur wenig Bewegung ab. Bitcoin legte seit gestern um 1,6% zu und nimmt mit $109.900 wieder Kurs auf die $110.000-Marke.

Ethereum steht nach Gewinnen von 0,64% bei $3.885. XRP verzeichnet seit gestern mit 0,39% nur marginale Gewinne und verzeichnet einen Kurs von $2,41. Ähnlich präsentiert sich die Situation auch bei den meisten anderen Coins.

$1 Milliarde Kapitalerhöhung angesucht

Hyperliquid hingegen profitiert offenbar von einer Pressemitteilung, die gestern versandt wurde. So möchte der Coin im Zuge einer Kapitalerhöhung $1.000.000.000 aufbringen und diese in seinen Token investieren.

Dieser bildet das Rückgrat der dezentralen Derivateplattform. Die Kapitalerhöhung soll durch die Ausgabe von Stammaktien erfolgen, der entsprechende Antrag bei der US-Börsenaufsicht ist bereits eingereicht.

Die Investoren vertrauen dieser Strategie, anders ist der rasante Kurssprung von Hyperliquid nicht zu erklären. Getrieben von enormen Umsätzen und dem Vertrauen zahlreicher Stablecoins gilt das Netzwerk als erster Kandidat für weitere Kurssprünge nach oben.