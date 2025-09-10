Der Kurs von Hyperliquid geht neuerlich durch die Decke

Rund 23 Prozent Zuwachs in einer Woche

Hyperliquid erregt seit einigen Monaten immer wieder Aufsehen. Enorme Kurssprünge trieben den Kurs an und über die 50-Dollar-Grenze. Jetzt erlebt der Coin neuerlich eine Rallye.

Neues Allzeithoch

In den vergangenen sieben Tagen legte Hyperliquid fast 23 Prozent an Wert zu und erreichte neuerlich ein Allzeithoch. Mittlerweile steht der Kurs des Tokens bei 54,49 Dollar, das neue Allzeithoch steht bei 55,04 Dollar.

Doch die Rallye muss damit noch nicht beendet sein, Hyperliquid könnte auch darüber hinaus in den nächsten Tagen für neue Rekorde sorgen. Noch vor nicht einmal einem Jahr lag der Kurs bei Ausgabe bei unter vier Dollar, Hyperliquid ist seither um 1.300 Prozent gestiegen.

11. größte Kryptowährung der Welt

Das wirft natürlich die Frage auf, wie ein Coin in so kurzer Zeit so gewaltig zulegen konnte. Immerhin beträgt die Marktkapitalisierung von Hyperliquid mittlerweile 18,273 Milliarden Dollar und hat den Token damit auf Platz 11 in der Liste der größten Kryptowährungen befördert.

Quelle: Coinmarketcap

Der Erfolg von Hyperliquid liegt am Erfolg der eigenen Plattform DEX Hyperliquid. Diese erlebt seit Monaten enormen Zulauf, aktuell sind die Stablecoins für den Boom verantwortlich. Sie reißen sich darum, einen nativen Stablecoin mit dem Ticker USDH einzuführen.

Enorme Umsätze

Der Umsatz stieg zuletzt im August auf 106 Millionen Dollar. Im Vergleich dazu erreichte das Ethereum-Netzwerk lediglich 40 Millionen Dollar an Netzwerkgebühren. Angesichts des Booms bei Hyperliquid rechnen manche Analysten bereits mit einem Kurs von 88 Dollar. Optimistische Prognosen gehen sogar davon aus, dass Hyperliquid schon im November dieses Jahres auf 100 Dollar ansteigen könnte.

Technische Analysen zeigen, dass der Token noch nicht überkauft ist. Gleichzeitig springt der Markt nach der Sommerpause wieder an.