Arthur Hayes steigt aus und Hyperliquid crasht

800k Gewinn für den Kryptounternehmer zum richtigen Zeitpunkt

Gestern erlebte die Branche einen „Black Monday“. Die Kurse der meisten Coins rasten nach unten. Viele Anleger erlebten einen rabenschwarzen Montag. Das galt vorwiegend für jene Investoren, die auf steigende Kurse gesetzt hatten. Ihre Positionen wurden in großem Umfang zwangsweise glattgestellt.

Gehebelte Produkte auf Kursgewinne glattgestellt

Dies geschieht, wenn das eingesetzte Kapital nicht mehr ausreicht, um die Verluste bei gehebelten Produkten zu decken. Doch auch die Entscheidung von Arthur Hayes, sämtliche seiner HYPE-Token zu verkaufen, löste einen Kurssturz aus.

Dieser betraf den zuletzt höchst erfolgreichen Coin Hyperliquid. Dieser hatte seinen Wert in zwei Kursexplosionen seit Mai dieses Jahres auf deutlich über $50 getrieben. Damit ist jetzt allerdings vorläufig Schluss.

96.628 HYPE verkauft

Der Mitbegründer und ehemalige CEO der Kryptowährungsbörse BitMEX, Arthur Hayes, verkaufte seine 96.628 Token von HYPE und streifte dafür einen Gewinn von $800.000 ein. Den Verkauf begründete Hayes in den sozialen Medien mit der Anzahlung auf einen Ferrari Testarossa.

Need to pay my deposit on the new Rari 849 Testarossa https://t.co/PX7Hx0FuK9 — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 21, 2025

Mit einer Rendite von 19,2 Prozent kassierte Hayes einen saftigen Gewinn. Trotzdem überraschte seine Aktion die Community, immerhin hatte der Unternehmer noch in jüngster Vergangenheit prognostiziert, dass der Wert von Hyperliquid um das 126-Fache steigen würde. Das geschah während der WebX-2025-Konferenz in Tokio.

Entgegen der eigenen Prognose

Als Argument führte Hayes die steigende Popularität von Stablecoins an. Deren Markt würde expandieren und die jährlichen Gebühren auf Hyperliquid in die Höhe treiben. Doch trotz eines Verlustes von 9,48 Prozent innerhalb einer Woche steht Hyperliquid immer noch sehr stark da.

Quelle: Coinmarketcap

Der Token verachtfachte seinen Wert innerhalb nur eines Jahres und erreichte im September dieses Jahres sein Allzeithoch.