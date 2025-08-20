Hat Ripple das Potenzial, um SWIFT abzulösen?

Wo lägen die Vorteile dieses Umbruchs?

Ripple und seine Kryptowährung XRP kletterten zuletzt bis nahe dem Allzeithoch, doch damit ist es aktuell wieder vorbei. Der Kurs von XRP stürzte sogar deutlich unter die 3-Dollar-Marke und verharrt derzeit bei rund 2,80 Dollar.

Das bessere SWIFT?

Das wirft die Frage auf, warum der Kurs von XRP nicht deutlich ansteigt, obwohl theoretisch alles dafür sprechen würde. Neben den unbestreitbaren Vorteilen von XRP im Finanzsystem taucht in Diskussionen immer wieder der Hinweis auf, dass das Netzwerk von Ripple eigentlich das bessere SWIFT wäre.

Quelle: Coinmarketcap

Das internationale Zahlungssystem SWIFT ist derzeit fest im Finanzwesen verankert. Damit nicht genug, diente es im Versuch, Russland für den Überfall auf die Ukraine zu bestrafen, sogar als Waffe.

Langsam, teuer, aber akzeptiert

Doch SWIFT erweist sich im Vergleich zu Ripple als langsam, schwerfällig und teuer. Jenes globale Netzwerk, das seit mehr als 50 Jahren Banken und Finanzinstitute miteinander verbindet, verfügt zwar über eine enorme Reichweite, benötigt aber bis zu 3 Tage für eine internationale Überweisung.

Das liegt auch an den zahlreichen Zwischenstationen in den einzelnen Ländern, die für eine Überweisung benötigt werden. Diese müssen für ihre Dienste bezahlt werden, entsprechend teuer ist der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr.

Bei Ripple entfällt all dies. Die Überweisung kostet einen Bruchteil und wird innerhalb von Sekunden unter Zuhilfenahme von XRP durchgeführt. Damit spräche eigentlich alles für eine mittelfristige Ablöse von SWIFT durch Ripple, doch so einfach gestaltet sich dieses Szenario nicht.

SWIFT ist tief in den Gesetzgebungen verankert und wird von allen Banken weltweit akzeptiert und genutzt. Daher sind sowohl die Finanzwelt, als auch die Staaten vorsichtig, wenn es darum geht, hier etwas zu ändern.

Können die Tests der Banken überzeugen?

Doch einige Banken nutzen schon jetzt Ripple und testen, ob die Realität den Versprechungen standhält. Es liegt also an Ripple selbst, mit Leistung, Verlässlichkeit und niedrigen Kosten zu überzeugen.

Schließlich bietet das Netzwerk noch einen weiteren wichtigen Vorteil. Im Gegensatz zu SWIFT müssen die Teilnehmer keine Konten in den jeweiligen Ländern im Ausland vorhalten, sondern können ihre Liquidität dann nutzen, wenn sie gebraucht wird.

Ripple kann daher SWIFT langfristig ergänzen, eine Ablöse erscheint aber aus heutiger Sicht unwahrscheinlich.