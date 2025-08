Führende KI Claude sagt den Preis von XRP, Dogecoin und Solana voraus

Claude AI von Anthropic prognostiziert ein starkes Wachstum für mehrere prominente Altcoins bis Ende 2025 – angeheizt durch die Erzählung, dass Bitcoin auf weitere neue Höchststände klettert und möglicherweise einen neuen Bullenlauf auslöst.

Vor etwas mehr als zwei Wochen durchbrach Bitcoin frühere Höchststände und erreichte einen noch nie dagewesenen Wert von $122.838. Viele Marktbeobachter interpretieren diesen Anstieg als potenziellen Katalysator für die Integration in den Mainstream-Finanzmarkt, vorausgesetzt, die derzeitige Hausse hält an.

Dieser Meilenstein hat die positive Stimmung im gesamten Krypto-Sektor neu entfacht. Analysten spekulieren zunehmend, dass der bevorstehende Bullenzyklus die Marktspitzen von 2021 in den Schatten stellen könnte – und Altcoins möglicherweise in neue Bereiche vorstoßen.

Hier sind die herausragenden Assets, die nach Einschätzung von Claude AI bis zur Urlaubssaison 2025 hohe Renditen erzielen könnten.

XRP (Ripple): Claude AI sagt voraus, dass der Preis von XRP bis Ende 2025 um 120 % steigen wird

Claude AI geht davon aus, dass der Kurs von XRP (XRP) bis Ende des Jahres auf $7 steigen könnte – ein Zuwachs von 121,5 % gegenüber dem aktuellen Wert von etwa $3,16.

Dieser optimistische Ausblick folgt auf eine starke Performance von XRP in den letzten Wochen. Am 18. Juli erreichte der Vermögenswert ein neues Allzeithoch (ATH) von $3,65 und durchbrach damit seine vorherige Obergrenze von $3,40 für 2018. Obwohl er seither um 13,3 % zurückgegangen ist, ist XRP im letzten Monat um mehr als 43 % gestiegen und hat damit sowohl Bitcoin als auch andere wichtige Altcoins überholt.

Der derzeitige Enthusiasmus rührt von einer Kombination aus klarerem regulatorischen Status, greifbarem Nutzen und Spekulationen über die mögliche Einführung eines an XRP gebundenen Spot-ETFs her – all dies könnte zu erheblichen Kapitalzuflüssen führen.

XRP, das für schnelle, kostengünstige grenzüberschreitende Transaktionen entwickelt wurde, erhielt einen Schub an globaler Glaubwürdigkeit, als der UN-Kapitalentwicklungsfonds es 2024 als sicheres Medium für internationale Überweisungen bestätigte.

Im Jahr 2023 errang der XRP-Vorläufer Ripple einen wichtigen juristischen Sieg, als ein US-Bundesgericht zu dem Schluss kam, dass die Einzelhandelsverkäufe von XRP keine Wertpapiertransaktionen darstellen. Dieser Rechtsstreit endete formell im März 2025, nachdem die SEC die Klage fallen ließ und damit einen der größten Überhänge auf das Kurspotenzial von XRP beseitigte.

Eine Rückkehr zum ATH-Niveau könnte als Startrampe in Richtung des von Claude prognostizierten Zielbereichs von $5-$7 dienen – oder darüber hinaus, sollten die günstigen Makro- und Kryptobedingungen anhalten.

Der RSI (Relative Strength Index) von XRP hat sich von einem hohen Wert von 86 zu Beginn der letzten Woche auf 59 abgekühlt, was darauf hindeutet, dass der Vermögenswert die jüngsten Gewinne festhält, während sich die Bullen auf eine erneute Aufwärtsdynamik vorbereiten.

Im vergangenen Jahr ist XRP um 387% gestiegen und hat damit den Anstieg von Bitcoin (79%) im gleichen Zeitraum weit übertroffen.

Solana ($SOL): Claude AI prognostiziert 6x Anstieg inmitten des ETF-Hypes

Solana ($SOL) hat sich schnell zu einer führenden Smart-Contract-Plattform entwickelt, die sowohl bei der Entwickleraktivität als auch beim Volumen dezentraler Anwendungen mit Ethereum konkurriert. Mit einer Marktbewertung von über 97,3 Milliarden Dollar zieht die Plattform weiterhin institutionelles und Entwickler-Kapital an.

Der jüngste Enthusiasmus der Anleger ist auf Spekulationen über einen bevorstehenden Solana-Spot-ETF in den USA zurückzuführen – ein ähnlicher Schritt wie die Zulassungen von Bitcoin- und Ethereum-ETFs, die zu großen institutionellen Zuflüssen führten.

Es gibt auch zunehmende Spekulationen darüber, dass Solana in eine nationale Kryptowährungsreserve der USA aufgenommen werden könnte, was seine langfristige Bedeutung weiter untermauern würde.

Technisch gesehen hat SOL einen monatelangen Abwärtstrend umgekehrt. Nach einem Höchststand von über $250 im Januar und einem Tiefststand von fast $100 im April hat sich der Vermögenswert deutlich erholt und notiert nun bei $181. Eine absteigende Keilformation verdeutlicht ein Ungleichgewicht,

Claude AI geht davon aus, dass Solana bis zum Jahresende die Marke von $1.000 erreichen könnte. Damit würde der Wert sein bisheriges Allzeithoch von $293,31, das Anfang des Jahres erreicht wurde, um mehr als das Dreifache übertreffen und hätte bis zum Jahreswechsel ein 6-faches Potenzial.

Sollte sich der Aufwärtstrend bis zum Sommer fortsetzen, könnte SOL bis zum Herbst die $320-Marke testen. Wenn die Marktbedingungen besser sind als erwartet, könnte der Kurs deutlich über die von einigen fortgeschrittenen Modellen prognostizierte Spanne von $400-$600 steigen.

Die regulatorischen Entwicklungen in den USA werden wahrscheinlich eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Solana als einem der vielversprechendsten Blockchain-Netzwerke des kommenden Zyklus spielen.

Dogecoin ($DOGE): Claude AI schlägt ein Best-Case-Szenario von 5-fachen Gewinnen bis zum Jahresende vor

Dogecoin ($DOGE) wurde 2013 als Scherzcoin eingeführt und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Krypto-Asset mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 33,4 Milliarden Dollar entwickelt – angetrieben durch die starke Unterstützung der Community und die wachsende funktionale Nutzung.

Aufgrund seiner enormen Marktkapitalisierung spiegelt DOGE oft die Kursbewegungen von Bitcoin wider, fügt aber der Performance noch den Reiz der Meme-Kultur und Liquidität hinzu.

Der Dogecoin, der derzeit bei etwa $0,2227 gehandelt wird, hat im letzten Monat einen Anstieg von 38% verzeichnet und scheint sich nach dieser Rallye zu stabilisieren.

In der vergangenen Woche war er mit einem RSI von 80 überkauft, aber dieser Wert ist inzwischen auf 52 gefallen, was auf einen neutraleren Zustand nach den jüngsten Gewinnmitnahmen hindeutet. Ein Anstieg von 2,4% in den letzten 24 Stunden führt zu einem kollektiven Anstieg von 0,2 % für den $77,1 Mrd. schweren Meme Coin-Sektor, was darauf hindeutet, dass Dogecoin mit den populäreren Altcoins wie Ethereum, XRP, Solana und Cardano Schritt hält.

Die Chartanalyse deutet auf eine absteigende Keilformation zwischen November und April hin – ein üblicher Vorläufer für einen Ausbruch nach oben.

Claude AI schätzt, dass DOGE bis Ende 2025 auf $0,1 ansteigen könnte, was eine fast 5-fache Rendite gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeuten würde.

Die Akzeptanz in der realen Welt nimmt zu: Tesla akzeptiert DOGE weiterhin für ausgewählte Waren, und sowohl PayPal als auch Revolut unterstützen DOGE-Transaktionen, was seine Rolle als funktionale digitale Währung unterstreicht.

