EZB sieht 2029 als realistischen Zeitpunkt für die Einführung des digitalen Euro, sagt Cipollone

Laut Direktoriumsmitglied Piero Cipollone könnte die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahr 2029 einen digitalen Euro einführen, wenn die Dynamik des langjährigen Projekts zunimmt und die politischen Gespräche voranschreiten.

Cipollone wies auf einen „wichtigen Durchbruch“ in der vergangenen Woche hin, nachdem sich die Finanzchefs des Euroraums auf einen Rahmen für die Begrenzung von Kundenbeständen geeinigt hatten, ein wesentliches Merkmal für die Kontrolle der Nutzung und die Sicherung von Bankeinlagen.

„Die Diskussion auf der Ebene der Mitgliedsstaaten läuft sehr gut“, sagte er am Dienstag auf einer Bloomberg Future of Finance Veranstaltung in Frankfurt. Zum Zeitplan fügte er hinzu, dass „die Mitte des Jahres 2029 eine faire Einschätzung sein könnte“.

Digitaler Euro soll die Dominanz von Stablecoin begrenzen, während die EU-Gesetzgeber Regeln abwägen

Die EZB hat die Initiative seit Jahren vorangetrieben, um die Abhängigkeit von privaten Zahlungsriesen wie Visa und PayPal zu verringern. Die Beamten wollen auch sicherstellen, dass die Dollar-gestützten Stablecoins nicht den Standard für alltägliche digitale Zahlungen in Europa setzen.

Die Gesetzgebung bleibt die größte Hürde. Das Europäische Parlament muss die rechtlichen Grundlagen für das Projekt genehmigen. Cipollone sagte, dass die Gesetzgeber nach einem Fortschrittsbericht am 24. Oktober sechs Wochen Zeit haben werden, um Änderungen vorzuschlagen, und dann fünf Monate für Verhandlungen.

Dieser Zeitplan könnte zu einem Meilenstein Anfang Mai führen. „Bis Anfang Mai sollten wir auch eine Position des Parlaments haben“, sagte er.

Die Mitgliedsstaaten arbeiten parallel. „Wir sollten bis Ende des Jahres zu einem allgemeinen Ansatz, wie sie es nennen, einer Vereinbarung zwischen den Mitgliedsstaaten kommen“, sagte Cipollone.

Die technischen Entscheidungen sind noch offen. Berichten zufolge haben Beamte erwogen, auf einer öffentlichen Blockchain wie Ethereum oder Solana aufzubauen– eine Abkehr von früheren Überlegungen, die einen vom Eurosystem betriebenen privaten Ledger bevorzugten.

Befürworter sagen, dass ein offenes Netzwerk die Reichweite erhöhen könnte. Kritiker warnen davor, dass es Transaktionen offenlegen und den Schutz der Privatsphäre erschweren könnte.

Die Befürworter argumentieren, ein digitaler Euro könne die Kosten senken, die Transparenz erhöhen und den Massenzahlungsverkehr beschleunigen. Skeptiker stellen in Frage, wie das Konzept die Privatsphäre der User schützen, mit den Banken koexistieren und mit den bestehenden Stablecoins konkurrieren soll, ohne die Märkte zu verzerren.

Die EZB ist schrittweise von einer ersten Studie zu einer Vorbereitungsphase übergegangen, während die nationalen Regierungen und EU-Institutionen das Regelwerk gestalten. Selbst wenn die Einführung in Schwung kommt, sind eine politische Einigung, technische Bereitschaft und Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, die den europäischen Standards für Datenschutz und Stabilität entsprechen.