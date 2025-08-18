ETH: Die Großanleger kaufen bei fallenden Kursen massiv zu

Ist die nächste Rallye schon in Vorbereitung

Ethereum kletterte die letzte Woche deutlich nach oben. Der Kurs stieg bis nahe dem Allzeithoch, nur um dann an den Widerständen abzuprallen. Nach einem Rücksetzer auf über 4.300 Dollar bewegt sich ETH aktuell seitwärts.

Baut sich schon die nächste Kursexplosion auf?

Doch im Vergleich zu den Kursen von vor einigen Wochen liegt die Nummer 2 der Kryptowelt immer noch 1.000 Dollar über dem Wert von Anfang August. Damit nicht genug, scheint sich eine neue Kursrallye anzubahnen.

Das liegt hauptsächlich an den institutionellen Anlegern und Großinvestoren. Sie scheinen endgültig von ETH überzeugt zu sein und kaufen massiv in den Dip hinein. Dieser Trend zeigt sich auch an den Kryptobörsen.

Die Bestände auf den Börsen sind niedrig wie lange nicht

Dort sinken die Bestände von ETH immer weiter. Sie haben mittlerweile ein 9-Jahrestief erreicht. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger ihre ETHs sammeln und längerfristig damit planen.

Damit entwickelt sich ein ähnliches Bild, wie man es schon von Bitcoin kennt. Während die Privatanleger Gewinne mitnehmen und nach Kurshöhenflügen verkaufen, denken die großen Investoren mittel- bis langfristig und nutzen Kursrückgänge, um ihre Bestände aufzustocken.

Keine Angst mehr vor der Inflation

Dabei lassen sie sich auch nicht von den US-Inflationsdaten abschrecken. Diese sind zwar trotz der Zollpolitik von Donald Trump stabil, doch die Kerninflation ist zurückgestiegen. Das bereitet Experten Sorgen, nicht umsonst sind die Kryptokurse zuletzt gefallen.

Doch das scheint die Kryptowale nicht besonders zu beeindrucken. Sie kaufen weiter zu und glauben offenbar weiterhin fest an eine Senkung der US-Leitzinsen im September. Noch beeindruckender ist die Zahl der auf Börsen verfügbaren ETHs. Sie sinkt weiter deutlich.

Das zeigt, dass die Besitzer ihre Coins von den Börsen nehmen, um diese zu verwahren. Angesichts dieser auseinandergehenden Strategien stellt sich die Frage, wer den Markt hier richtig einschätzt.