Bitcoin klettert neuerlich auf ein neues Rekordhoch

Die Marke von 124.000 Dollar fiel heute Nacht

Die letzten Kursbewegungen ließen es bereits erahnen, heute Nacht war es neuerlich so weit. Bitcoin übertraf seine bisherige Bestmarke und kletterte erstmals auf einen Wert von über 124.000 Dollar.

Trumps Dauerfeuer zeigt Wirkung

Den Wert von 124.210 Dollar gilt es daher ab sofort zu übertreffen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Einerseits treibt US-Präsident Donald Trump seine kryptofreundliche Politik ohne nennenswerte Gegenwehr der Opposition weiter voran, andererseits erweisen sich die Inflationsdaten der USA als besser als befürchtet.

Das lässt die erste Senkung der US-Leitzinsen in der nächsten Sitzung der Fed erwarten. Diese sträubte sich lange erfolgreich gegen eine Zinssenkung, während die Europäische Zentralbank zahlreiche Zinssenkungen veranlasste.

Die US-Notenbank dürfte im September die Zinsen senken

Doch jetzt dürfte es auch in den USA bald so weit sein, das lässt die Hoffnungen auf mehr Risikokapital für die Kryptobranche sprießen. Entsprechend nahm Bitcoin zuletzt Anlauf auf den Allzeitrekord und übertraf ihn schlussendlich.

Analysten zeigen sich jetzt zuversichtlich, dass Bitcoin das immer wieder prognostizierte Kursziel von 150.000 Dollar im Jahr 2025 auch tatsächlich erreichen kann. Wenn es der Leitwährung gelingt, den Widerstand bei 125.000 Dollar zu brechen, dann könnte ein Ausbruch nach oben erfolgen, zeigen sich Analysten überzeugt.

Kursfeuerwerk auch bei Cardano, Solana und Dogecoin

Aktuell korrigiert Bitcoin ein wenig und steht bei knapp unter 123.000 Dollar. Doch der Höhenflug beschränkte sich nicht nur auf Bitcoin, sondern erfasste auch andere Token. Ethereum legte seit gestern neuerlich zwei Prozent zu und liegt jetzt schon 29 Prozent über der Vorwoche.

Solana und Dogecoin verzeichneten seit gestern Kursgewinne von rund 5 Prozent, Cardano explodierte gar um mehr als 16 Prozent. Angesichts dieser Zahlen verspürt das Kryptoverse wieder deutlich Aufwind. Jetzt wird sich zeigen, wie nachhaltig diese aktuelle Rallye tatsächlich ist.