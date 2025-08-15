Ethereum-ETFs: 639,6 Mio. USD Zuflüsse an einem Tag – 177 % mehr als Bitcoin, Trend setzt sich fort

Am 14. August 2025 verzeichneten börsengehandelte Ethereum-Produkte erneut außergewöhnlich hohe Kapitalzuflüsse: netto 639,6 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Bitcoin-ETFs kamen am selben Tag auf lediglich 230,8 Millionen US-Dollar – ein Abstand von rund 177 Prozent. Die Entwicklung reiht sich in eine Serie starker ETH-Zufluss-Tage ein, die seit Monatsbeginn zu beobachten ist.

Immer mehr wollen Ethereum kaufen

Der bisherige Höhepunkt wurde nur drei Handelstage zuvor erreicht: Am 11. August flossen satte 1.018,8 Millionen US-Dollar in Ethereum-ETFs – ein Rekordwert, der die wachsende Attraktivität von ETH im institutionellen Umfeld eindrucksvoll unterstreicht. Schon am 8. August (461 Mio. USD) und am 13. August (729,1 Mio. USD) lagen die Zuflüsse deutlich über dem Durchschnitt, während selbst schwächere Tage wie der 12. August (523,9 Mio. USD) die Marke von einer halben Milliarde erreichten.

Die Grafik zeigt die Netto Zu/Abflüsse in ETH-ETFs. Bildquelle: farside.co.uk

Im Vergleich dazu fielen die Bitcoin-Zuflüsse im selben Zeitraum merklich geringer aus. Zwar gab es auch hier einzelne starke Tage, doch das Verhältnis blieb meist klar zugunsten von Ethereum. Analysten sehen darin ein Indiz für eine strategische Portfolio-Umschichtung: Ethereum wird zunehmend nicht nur als Ergänzung, sondern als gleichwertiger oder gar bevorzugter Core-Asset-Kandidat gehandelt.

Die Grafik zeigt die Netto Zu/Abflüsse in BTC-ETFs. Bildquelle: farside.co.uk

ETH: Aufwärtstrend intakt, doch leichte Zweifel aufgrund Gesamtmarktsituation

Technisch präsentiert sich ETH stabil. Der Kurs behauptet sich oberhalb wichtiger Unterstützungszonen, und notiert am Freitagnachmittag nur noch 5 Prozent unterhalb des Allzeit-Hochs. Dessen ungeachtet sind heute vergleichsweise wenige Anleger über die Maßen bullish auf Ethereum – wohl als Reaktion auf die jüngsten Turbulenzen auf dem Kryptomarkt. In der täglichen Umfrage von Coingecko.com äußern sich 77 Prozent bullish hinsichtlich einer kurzfristigen Ethereum Prognose.

Sollte sich dieser Trend bestätigen, hätte das nicht nur Einfluss auf die kurzfristige Preisentwicklung, sondern könnte auch die Marktstruktur im Krypto-Segment nachhaltig verändern – womöglich sogar zulasten von Bitcoin, falls allen voran Großanleger Umschichtungen im großen Stil vornehmen sollten.