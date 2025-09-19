Eric Trump preist Kryptowährungen als potenziellen Rettungsanker für den US Dollar an

Der Sohn des Präsidenten sagte auch, dass Krypto die Wall Street herausfordert, nannte es „die ultimative Rache gegen die großen Banken“ und argumentierte, dass digitale Assets Kreditgeber überflüssig machen.

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: September 19, 2025

Eric Trump hat behauptet, dass die steigende Nachfrage nach Kryptowährungen „den US-Dollar retten“ könnte, indem sie globale Investitionsströme nach Amerika lenkt und das Vermögen digitaler Assets an die Stärke der Landeswährung bindet.

Der Sohn des Präsidenten und erklärter Krypto-Befürworter sagte der Financial Times diese Woche, dass der Boom der digitalen Assets „Billionen aus der ganzen Welt in verrückten Währungen“ in die USA leiten würde.

Er argumentierte, dass Bitcoin Mining und finanzielle Unabhängigkeit „eine Art Finanzrevolution“ auslösen könnten, die in Amerika verwurzelt sei, und fügte hinzu: „Ich denke, das rettet wohl den US-Dollar.“

Trumps Äußerungen kamen Stunden, nachdem er die Eröffnungsglocke der Nasdaq läutete, um das Marktdebüt von American Bitcoin Corp zu feiern, einem Unternehmen, an dem er laut FT eine Beteiligung im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar hält.

Das Unternehmen ist Anfang des Jahres aus einer Fusion zwischen seinem von der Familie unterstützten amerikanischen Bitcoin-Unternehmen und Gryphon Digital Mining hervorgegangen und wird nun unter dem Kürzel ABTC gehandelt.

Schwacher Dollar spiegelt die vorsichtige Lockerung der Fed und die zunehmende Angst vor Schulden wider

Die Kommentare fallen in eine Zeit, in der der US-Dollar schwächer geworden ist. Die Handelsstreitigkeiten von Präsident Donald Trump und seine häufigen Auseinandersetzungen mit der Federal Reserve haben die Anleger verunsichert.

Die Fed hat am Mittwoch zum ersten Mal in diesem Jahr die Zinssätze gesenkt und damit die Sorgen über Inflation und Verschuldung verstärkt, die den Dollar weiterhin unter Druck setzen.

Donald Trump hat sich seit seinem Amtsantritt wiederholt für niedrigere Zinssätze ausgesprochen und erklärt, dass die USA von einer schwächeren Währung mehr profitieren. Er hat auch versprochen, Amerika zur „Krypto-Hauptstadt“ der Welt zu machen, und die Regulierungsbehörden dazu ermutigt, einen weniger strengen Ansatz bei digitalen Assets zu verfolgen, was zu Rekordhöhen bei Bitcoin und anderen Token geführt hat.

Trump-Familie weitet Krypto-Interessen von ETFs auf Memecoins und Stablecoins aus

Das Interesse der Familie Trump an Kryptowährungen umfasst jetzt einen Truth Social Bitcoin ETF, Memecoins, die nach Donald und Melania Trump benannt sind, und ein Stablecoin-Projekt, das mit der Trump Media & Technology Group verbunden ist.

In seiner Rede auf der Konferenz Bitcoin 2025 Asia in Hongkong im vergangenen Monat sagte Eric Trump voraus, dass Bitcoin unweigerlich die Marke von 1 Million Dollar erreichen werde. Er verwies auf die steigende Nachfrage von Regierungen, Unternehmen und wohlhabenden Familien. “Jeder will Bitcoin. Jeder kauft Bitcoin”, sagte er.

Außerdem bezeichnete Trump Kryptowährungen als eine Herausforderung für die Wall Street. Er sagte, er sei stolz darauf, Unternehmen ohne die Hilfe der größten amerikanischen Banken aufzubauen und bezeichnete dies als „die ultimative Rache gegen die großen Banken und das moderne Finanzwesen“.

Die Trump Organization verklagt derzeit Capital One und behauptet, die Bank habe ihre Konten im Jahr 2021 aus politischen Gründen geschlossen, was die Bank bestreitet.

Er fügte hinzu, dass Krypto die Wahrnehmung des finanziellen Zugangs verändert hat. “Man merkt, dass man sie einfach nicht braucht. Und offen gesagt, vermissen Sie sie auch nicht”, sagte er und bezog sich dabei auf die Kreditgeber der Wall Street.

Trumps Verbindungen zu Stablecoins verleihen der Finanzdebatte politisches Gewicht

Vor allem Stablecoins entwickeln sich zu einem Brennpunkt zwischen Kryptowährungen und Banken. Führungskräfte von US-Banken haben gewarnt, dass sie Einlagen abziehen könnten, wenn sie höhere Renditen als Sparkonten bieten.

Gleichzeitig hat das Weiße Haus Emittenten wie Tether und Circle dazu ermutigt, US-Staatsanleihen zu kaufen. Dieser Schritt gilt als Schlüssel zur Stützung des Anleihemarktes, da Washington jedes Jahr neue Schulden in Höhe von Billionen von Dollar aufnimmt.

Eric Trump hat seinen eigenen Staken in diesem Trend. Im vergangenen Jahr war er Mitbegründer der World Liberty Financial Inc, die einen an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin betreibt. Den Angaben zufolge hielt sein Vater Ende 2024 mehr als 15 Mrd. WLFI-Tokens, eine Position, die bei den aktuellen Kursen mehr als 3 Mrd. Dollar wert ist.

Der jüngere Trump spielte den finanziellen Glücksfall jedoch herunter. „Wenn es meinem Vater um die Monetarisierung seines Lebens gegangen wäre, hätte er als Letztes für das Amt des Präsidenten kandidiert, wo wir doch nur unser Leben entmonetarisiert haben“, sagte er.