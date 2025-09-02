BTC $110,579.64 1.18%
ETH $4,288.84 -1.49%
SOL $203.94 2.15%
PEPE $0.0000096 0.73%
SHIB $0.000012 1.44%
BNB $849.34 0.19%
DOGE $0.21 -0.90%
XRP $2.80 1.30%
Cryptonews Bitcoin News

El Salvador schützt seine Bitcoins vor der Zukunft

Bitcoin Hack
Quantencomputer gelten seit langem als mögliche Gefahr für die Entschlüsselung
Autor
Georg Steiner
Autor
Georg Steiner
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 

Sie gelten als die Zukunft der Hochtechnologie. Quantencomputer zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht eine Rechenoperation nach der anderen abarbeiten, sondern alle gleichzeitig. Das eröffnet ungeheure Möglichkeiten, allerdings auch Gefahren.

BlackRock warnte bereits vor Monaten

Davon warnt nicht nur der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, eindringlich. Schließlich könnte so nahezu jede Verschlüsselung geknackt werden. El Salvador gilt seit Jahren als Vorreiter bei der Akzeptanz von Kryptowährungen.

Hack

Zwar wurde das Land gezwungen, Bitcoin als offizielle Währung wieder aufzugeben, doch die Reserven des Landes sind nach wie vor vorhanden. Diese möchte El Salvador vor zukünftigen Gefahren wie dem Quantencomputer schützen.

Mehrere Adressen, die nur einmal verwendet werden

Daher hat man seine strategischen Bitcoin-Reserven jetzt auf mehrere Adressen übertragen, um das Risiko, gehackt zu werden, zu diversifizieren. Es handelt sich dabei um mehrere neue, bisher ungenutzte Adressen.

Dieser Schritt sei Teil einer strategischen Initiative zur Verbesserung der Sicherheit und langfristigen Verwahrung, kündigte die nationale Bitcoin-Behörde an. So möchte sich El Salvador auf mögliche Risiken wie den Quantencomputer vorbereiten.

Die Behörde sieht die Gefahr, dass Quantencomputer in der Lage sein werden, die Kryptografie zu knacken. Jetzt hat man die strategische Reserve auf mehrere Adressen verteilt, jede von ihnen soll bis zu 500 Bitcoins enthalten. So möchte man die Gefahr von Angriffen minimieren.

Kein Zahlungsmittel mehr, jedoch hohe Reserven

El Salvador erklärte vor genau vier Jahren Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel des Landes. Doch viele Hoffnungen erfüllten sich nicht, nur ein geringer Anteil der Bevölkerung nutzte die neuen Möglichkeiten.

El Salvador

Inmitten einer Finanzkrise forderte der Internationale Währungsfonds das Land auf, den Schritt rückgängig zu machen. Dem kam El Salvador nach. Trotzdem hält das Land weiterhin große Bitcoin-Reserven. Diese sollen einen Wert von rund 680 Millionen Dollar darstellen.

Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,003,768,514,636
-2.04
Trendige Coins

Weitere Artikel

News
Noch 1 Tag bis zur Notierung des TOKEN6900, wird er um 41.402.177% explodieren wie der SPX6900?
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-09-02 15:06:59
News
Analyst sieht im XRP-ETF den Anfang vom Ende von Ripple
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-09-02 11:53:00
Georg Steiner
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren