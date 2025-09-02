El Salvador schützt seine Bitcoins vor der Zukunft

Quantencomputer gelten seit langem als mögliche Gefahr für die Entschlüsselung

Sie gelten als die Zukunft der Hochtechnologie. Quantencomputer zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht eine Rechenoperation nach der anderen abarbeiten, sondern alle gleichzeitig. Das eröffnet ungeheure Möglichkeiten, allerdings auch Gefahren.

BlackRock warnte bereits vor Monaten

Davon warnt nicht nur der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, eindringlich. Schließlich könnte so nahezu jede Verschlüsselung geknackt werden. El Salvador gilt seit Jahren als Vorreiter bei der Akzeptanz von Kryptowährungen.

Zwar wurde das Land gezwungen, Bitcoin als offizielle Währung wieder aufzugeben, doch die Reserven des Landes sind nach wie vor vorhanden. Diese möchte El Salvador vor zukünftigen Gefahren wie dem Quantencomputer schützen.

Mehrere Adressen, die nur einmal verwendet werden

Daher hat man seine strategischen Bitcoin-Reserven jetzt auf mehrere Adressen übertragen, um das Risiko, gehackt zu werden, zu diversifizieren. Es handelt sich dabei um mehrere neue, bisher ungenutzte Adressen.

Dieser Schritt sei Teil einer strategischen Initiative zur Verbesserung der Sicherheit und langfristigen Verwahrung, kündigte die nationale Bitcoin-Behörde an. So möchte sich El Salvador auf mögliche Risiken wie den Quantencomputer vorbereiten.

Die Behörde sieht die Gefahr, dass Quantencomputer in der Lage sein werden, die Kryptografie zu knacken. Jetzt hat man die strategische Reserve auf mehrere Adressen verteilt, jede von ihnen soll bis zu 500 Bitcoins enthalten. So möchte man die Gefahr von Angriffen minimieren.

Kein Zahlungsmittel mehr, jedoch hohe Reserven

El Salvador erklärte vor genau vier Jahren Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel des Landes. Doch viele Hoffnungen erfüllten sich nicht, nur ein geringer Anteil der Bevölkerung nutzte die neuen Möglichkeiten.

Inmitten einer Finanzkrise forderte der Internationale Währungsfonds das Land auf, den Schritt rückgängig zu machen. Dem kam El Salvador nach. Trotzdem hält das Land weiterhin große Bitcoin-Reserven. Diese sollen einen Wert von rund 680 Millionen Dollar darstellen.