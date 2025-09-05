BTC $111,646.56 1.03%
DOJ-Anklage wirft Schatten auf Kevin Spacey-Film – Co-Autor in $340 Mio. Krypto-Ponzi angeklagt

Kevin Spaceys Comeback-Film wurde Berichten zufolge von einem Mann geschrieben, der vom US-Justizministerium wegen seiner Verbindung zu einem Krypto-Ponzi-System angeklagt wurde, wie Variety berichtet.

Neuer Kevin Spacey Film sorgt für Schlagzeilen wegen Krypto-Verbindungen

Vladimir Okhotnikov, Co-Autor und Hauptdarsteller in „Holiguards Saga – Das Portal der Macht“, wurde 2023 wegen seiner angeblichen Rolle in einem globalen Krypto-Schema, bei dem 340 Millionen Dollar von den Opfern ergaunert wurden, wegen Betrugs angeklagt.

US-Beamte sagten, dass Okhotnikov, besser bekannt als Lado, und vier weitere russische Staatsangehörige, die die DeFi-Investmentplattform Forsage mitbegründet haben, mit bis zu 20 Jahren Gefängnis rechnen müssen.

„Diese Personen sollen trendige Technologie und undurchsichtige Sprache benutzt haben, um Investoren um ihr hart verdientes Geld zu betrügen“, sagte Special Agent in Charge Ivan J. Arvelo von Homeland Security Investigations (HSI) New York in einer Erklärung zu dieser Zeit. “Aber wie in der Anklageschrift behauptet wird, handelte es sich dabei lediglich um ein klassisches Schneeballsystem.

Mann, der des Krypto-Ponzi-Schemas beschuldigt wird, weist Anschuldigungen zurück

Im Jahr 2022 war Okhotnikov einer von 11 Personen, die von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) angeklagt wurden, den Betrug mit digitalen Assets betrieben zu haben, „bei dem Investoren Gewinne erzielten, indem sie andere in das System einstellten.“

Laut Variety versuchte der Gründer und Filmemacher später im Jahr, die Klage der SEC gegen ihn abweisen zu lassen.

Okhotnikov hat alle Anschuldigungen bestritten und dem Unterhaltungsmagazin mitgeteilt, dass die Behörden seitdem „keine weiteren Maßnahmen“ ergriffen hätten und dass die Veröffentlichung der Anklage und die anschließenden irreführenden Schlagzeilen ‚Schaden‘ angerichtet hätten, „der über den Ruf hinausging“.

Am 30. August trat Spacey bei den Filmfestspielen von Venedig auf, um den Trailer für „Holiguards Saga – Das Portal der Macht“ vorzustellen.

Eine Handvoll hochkarätiger Schauspieler wird ebenfalls in dem Film mitspielen, darunter Tyrese Gibson, Dolph Lundgren und Eric Roberts.

