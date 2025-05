Die USA und UK einigen sich, Bitcoin knackt die 100.000 Dollar

Neues Handelsabkommen einigt den Weg

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

US-Präsident Donald Trump kann den ersten Erfolg seiner aggressiven Handelspolitik verbuchen. Wie so oft zeigt sich Großbritannien als wichtigster Partner an der Seite der USA. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass das Land als Erstes ein Handelsabkommen mit dem transatlantischen Partner geschlossen hat. Der Kurs von Bitcoin reagierte sofort und knackte erstmals seit Februar dieses Jahres die 100.000-Dollar-Marke.

Positive Aussichten treiben den Kurs an

Der neuerliche Aufstieg von Bitcoin hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, der Deal zwischen den USA und UK beschleunigte den Trend. In der Nacht stieg Bitcoin von 97.000 Dollar auf zeitweise mehr als 103.000 Dollar an.

Quelle: Coinmarketcap

Mittlerweile ist der Kurs bei rund 103.000 Dollar zum Liegen gekommen. Dieser Erfolg wird auch neuen Coins, die gerade erst wie Fantasy Pepe in den Presale eingestiegen sind, Auftrieb verleihen. Immerhin gilt Bitcoin als Leitwährung für die gesamte Branche.

Die positiven Aussichten für den Handel zwischen den beiden transatlantischen Partnern ließen auch zahllose andere Kryptowährungen im Wert steigen. Ethereum schoss gar um rund 18 Prozent nach oben, XRP, Solana und Dogecoin verbuchten ebenfalls hohe Zugewinne.

Kommt es zum Deal mit China?

Jetzt steigt die Hoffnung, dass diesem Abkommen viele weitere folgen. Trump hatte seine angekündigte Zölle für einen vorgegebenen Zeitraum von 90 Tagen ausgesetzt, um den betroffenen Ländern die Möglichkeit zu geben, neue Abkommen mit den USA auszuhandeln. Während Großbritannien also offensiv vorgeht, bereitet die EU im Gegensatz dazu neue Zölle auf US-Produkte vor.

Der Knackpunkt für die weitere Einschätzung der Weltwirtschaftslage dürfte jedoch der weitere Umgang zwischen den USA und China sein. Wenn es den beiden Ländern gelingt, sich zu einigen, dann könnte dies als Turbo für weitere Aktivitäten fungieren.

Kursziel von 150.000 Dollar im Visier

Anleger können nach Einschätzung von Experten jetzt jedenfalls bereits ein neues Bitcoin-Allzeithoch ins Auge fassen. Dieses liegt bei 109.400 Dollar, bis dahin ist es also nicht mehr allzu weit. Das Kursziel von mindestens 150.000 Dollar bis Ende des Jahres wird also mit den letzten Entwicklungen wieder realistischer.