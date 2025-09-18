Die US-Zinsen sinken und Bitcoin steigt

Der Kryptomarkt färbt sich grün ein

Gestern fand eine möglicherweise entscheidende Sitzung der US-Notenbank Fed statt. Die Währungshüter senkten wie erwartet die Leitzinsen um 0,25 Prozent und folgten damit einer Einschätzung der Märkte.

Minimum zeigt die Vorsicht der Notenbanker

Diese hatten seit den letzten Jobdaten aus den USA mit fast 100-prozentiger Sicherheit mit diesem Schritt gerechnet. Die Zinssenkung war die Erste in diesem Jahr und stellt das Minimum dar.

Daher interpretieren die Analysten den Schritt als Kompromiss zwischen den erhöhten Risiken auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt und der steigenden Inflation. Mit den jetzt niedrigeren Zinsen werden die Kredite für Unternehmen billiger, das sollte die Wirtschaft ankurbeln.

Trumps Mann im Gremium wollte mehr

Der US-Dollar wird abgewertet, der Euro dadurch kaufkräftiger. Gleichzeitig profitieren davon aber auch Anlagen, die keine Zinsen abwerfen. Es sind dies nicht nur Gold, sondern auch Kryptowährungen.

Die Stimmung in der Fed war klar für die Zinssenkung, es gab nur einen einzigen Abweichler bei den zwölf stimmberechtigten Mitgliedern der Fed. Stephen Miran, gerade erst von Donald Trump für das Gremium nominiert und vom Senat in dieser Position bestätigt, sprach sich für eine größere Senkung aus.

Krypto reagiert positiv

Zahlreiche Coins reagierten positiv auf die Nachricht und schossen nach oben. Bitcoin näherte sich der 118.000-Dollar-Grenze an, überschritt diese jedoch nicht. Stattdessen fiel Bitcoin wieder auf rund 117.000 Dollar zurück.

Ethereum hält sich klar über 4.500 Dollar, XRP über 3 Dollar. BNB legte auf 990 Dollar zu. Solana, Dogecoin, Hyperliquid und Avalanche gehörten zu den größten Kursgewinnern.

Damit hat die Fed ihr Soll vorerst erfüllt, die mittelfristigen Auswirkungen des Zinsschritts müssen sich allerdings erst noch zeigen. Die geringe Zinssenkung war in dieser Form erwartet worden und in den Werten bereits eingepreist.