Heute entscheidet die Fed, Krypto legt zu

Die meisten Coins legen zu, die Branche zeigt sich optimistisch

Heute fällt die amerikanische Notenbank Fed eine Entscheidung, die möglicherweise eine Trendwende einläutet. So ging es in den letzten fünfeinhalb Jahren zumeist bergauf mit den US-Leitzinsen.

Wie hoch fällt die Senkung aus?

Nur zweimal wich die Fed von ihrem Kurs ab und senkte die Zinsen. Doch dabei handelt es sich nicht um den Beginn einer ganzen Serie an Kurssenkungen, denn die Währungshüter stoppen ihren Kurs und verharren seither auf einem Niveau von 4,5 Prozent.

Anders als die EU spürte die US-Wirtschaft diesen Druck nicht so stark, dass Handlungsbedarf gegeben war. Die Notenbanker wollten damit verstärkt die Inflation bekämpfen und sahen keinen Grund, die Wirtschaft zu stärken. Diese überzeugte mit der Schaffung neuer Jobs, daher beließen Jerome Powell und seine Kollegen die Zinsen auf hohem Niveau.

Dies geschah vorwiegend zum großen Ärger von Donald Trump, der mit seinem Amtsantritt gerne auch eine Ära niedriger Zinsen gesehen hätte. Doch heute dürfte es endgültig so weit sein. Die meisten Experten erwarten einen ersten kleinen Schritt von 0,25 Prozent.

Weit hinter der EU zurück

Damit läge die Fed immer noch weit hinter ihren Kollegen aus Europa. Dort sind die Leitzinsen mittlerweile auf ein Niveau von 2,15 Prozent abgesunken.

Die Märkte haben diese Entwicklung längst eingepreist. Das gilt für Krypto ebenso wie für Aktien. Die meisten Kryptowährungen sind gestern leicht gestiegen. Das gilt für Bitcoin mit einem aktuellen Wert von 117.200 Dollar ebenso wie für Ethereum mit einem Wert von 4.530 Dollar und XRP mit über 3 Dollar.

Start oder Einzelereignis?

Doch wenige Stunden vor der Bekanntgabe stellt sich die Frage, wie die Fed weiter vorgehen möchte. Handelt es sich um ein Einmalereignis, oder stehen für 2025 noch zwei weitere Senkungen der Leitzinsen bevor?

Schließlich treten die Währungshüter noch am 29. Oktober und am 10. Dezember zusammen. Eine Fortsetzung des erwarteten Kurses könnte mehr Risikokapital für Kryptowährungen freimachen und die Kurse befeuern.

Schließlich erwarten viele Experten, dass Bitcoin das Jahr mit einem Wert von 150.000 Dollar abschließt. Die Fed hat es in der Hand, diese Bitcoin-Prognose wahrzumachen.