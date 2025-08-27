Krypto News: Altcoin Hyperliquid (HYPE) im Höhenflug – 100 Dollar noch 2025?

Am Mittwochmorgen notiert Hyperliquid (HYPE) bei 50,60 US-Dollar – ein Kursniveau, das den jüngsten Trend des Altcoins eindrucksvoll unterstreicht. Während sich viele Kryptowährungen derzeit unterhalb ihrer lokalen Höchststände bewegen, hat sich HYPE in den vergangenen Monaten deutlich nach oben gearbeitet. Seit dem 7. April, als der Coin bei 10,27 Dollar gehandelt wurde, ergibt sich ein Kurszuwachs von rund 393 Prozent. Innerhalb von nur fünf Monaten konnte der Altcoin damit eine bemerkenswerte Wertsteigerung erzielen.

Im 24-Stunden-Vergleich steht ein Plus von 11,7 Prozent – ein starker Kontrast zur Kursentwicklung anderer großer Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, die zuletzt unter Korrekturen litten. Der Coin gehört damit aktuell zu den wenigen Assets am Markt mit positiven Tagesentwicklungen.

Die Grafik zeigt den HYPE-Kurs im 12-Monats-Verlauf. Bildquelle: Coingecko.com

Auch im Ranking nach Marktkapitalisierung hat sich Hyperliquid weiter nach vorn geschoben. Aktuell belegt der Coin Platz 13 im globalen Vergleich. Das rückt HYPE zunehmend in den Fokus institutioneller wie auch privater Marktbeobachter.

Mehrheit mit bullisher Krypto Prognose

In einer täglichen Stimmungsumfrage zeigen sich 66 Prozent der Teilnehmer bullish gegenüber der weiteren Kursentwicklung von HYPE. Im Vergleich zu anderen Coins ist dieser Wert eher moderat – was angesichts der dynamischen Kursbewegung auffällt. Die Einschätzung könnte darauf hindeuten, dass Marktteilnehmer dem jüngsten Anstieg mit einer gewissen Vorsicht begegnen oder potenzielles weiteres Wachstum als bereits eingepreist betrachten.

Unterstützt wird der aktuelle Aufschwung von starken On-Chain-Kennzahlen. Laut jüngsten Daten erreichten die Netzwerkgebühren auf der HYPE-Blockchain innerhalb von 24 Stunden rund 2,6 Millionen US-Dollar – ein Wert, der über jenen von Ethereum und Tron liegt. Diese Entwicklung kann auf erhöhte Handelsaktivität und gestiegene Nutzung im Netzwerk hinweisen.

Parallel dazu stieg der sogenannte Total Value Locked (TVL) im Hyperliquid-Ökosystem am Dienstag auf ein neues Allzeithoch von 2,3 Milliarden US-Dollar. Der TVL beschreibt das in Smart Contracts hinterlegte Kapital und wird als Indikator für Aktivität und Vertrauen in die jeweilige Plattform verwendet.

Im Juli konnte Hyperliquid zudem über ein Drittel aller generierten Blockchain-Einnahmen auf sich vereinen. Das zeigt, dass die Plattform derzeit überdurchschnittlich hohe Erträge im Netzwerk generiert – ein Faktor, der in Marktanalysen zunehmend Beachtung findet.

Weitere Coins mit Potenzial

Ob HYPE in den kommenden Monaten tatsächlich die 100-Dollar-Marke erreichen kann, bleibt abzuwarten. Die Entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, ob die aktuellen Kennzahlen bestätigt oder ausgebaut werden können. Technische Performance, Nutzerinteresse und Marktumfeld bleiben die entscheidenden Variablen für die künftige Preisbildung.

Neben Hyperliquid zeigen derzeit auch andere Altcoins Anzeichen verstärkter Marktaktivität. Insbesondere neue Kryptowährungen rücken wieder stärker in den Fokus. Frische Projekte mit auffälliger Kursdynamik oder innovativen Ansätzen erzielen vermehrt Aufmerksamkeit – sowohl bei spekulativen Tradern als auch in der breiteren Community. Die allgemeine Risikobereitschaft scheint angesichts der jüngsten Seitwärtsphasen bei den Bluechips wieder leicht anzusteigen.

Ein Beispiel dafür ist der Maxi Doge Token, der in den vergangenen Tagen unter anderem auf Social Media für Furore sorgte. Der Token gehört zu einer neuen Welle von Meme Coins, die auf bestehende Narrative aufbauen, gleichzeitig aber eigene technische Elemente integrieren.