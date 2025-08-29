Hype um Hyperliquid: Analyst hält 11.000%-Rallye für möglich – Was steckt hinter der Altcoin Prognose?

Hyperliquid hat in den vergangenen Monaten für erhebliches Aufsehen gesorgt. Der Token HYPE notiert aktuell bei 44,95 US-Dollar und belegt im Ranking nach Marktkapitalisierung bereits Platz 17. Noch Ende November 2024 war der Coin lediglich für 6,51 US-Dollar zu haben. In weniger als einem Jahr hat sich der Kurs also vervielfacht – ein Anstieg, der den Altcoin schlagartig ins Rampenlicht gerückt hat. Beobachter wie Arthur Hayes, Chief Investment Officer beim Investmenthaus Maelstrom, sehen darin lediglich den Auftakt einer noch viel größeren Entwicklung. Hayes hält es für möglich, dass der Kurs langfristig auf 5.000 US-Dollar steigt. Dies entspräche einer Wertsteigerung von über 11.000 Prozent.

Die Grafik zeigt die HYPE-Performance. Bildquelle: Coingecko.com

Eine solche Altcoin Prognose klingt auf den ersten Blick zu ambitioniert. Doch Marktkenner verweisen darauf, dass Hyperliquid einen anderen Charakter hat als viele Projekte der Branche. Syncracy-Capital-Gründer Ryan Watkins etwa skizziert eine mögliche Entwicklung, in der Hyperliquid als Plattform sämtliche Vermögenswerte abbilden könnte – von klassischen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffen bis hin zu alternativen Märkten wie Sportwetten und Prognosemärkten. Diese Perspektive verdeutlicht, warum selbst ambitionierte Kursziele nicht gänzlich als abwegig erscheinen müssen.

Das steckt hinter Hyperliquid

Hyperliquid ist eine dezentrale Handelsplattform, die sich auf den Markt für Perpetual Futures spezialisiert hat. Dabei handelt es sich um Derivate ohne Fälligkeitsdatum, die Anlegern den Zugang zu gehebelten Positionen ermöglichen, ohne dass die zugrunde liegenden Coins gehalten werden müssen. In diesem Segment hat Hyperliquid binnen kürzester Zeit eine marktbeherrschende Stellung erreicht. Schätzungen zufolge laufen derzeit rund 80 Prozent des gesamten Handelsvolumens für Perpetual Futures über die Plattform.

Damit unterscheidet sich Hyperliquid von den meisten Kryptowährungen, deren Bewertung oftmals ausschließlich von Narrativen oder spekulativen Strömungen abhängt. Das Projekt generiert nachweisbare Cashflows, führt regelmäßig Rückkäufe durch und bietet damit Fundamentaldaten, die in der Branche eher die Ausnahme darstellen. Diese Kombination aus technischer Innovation und realwirtschaftlicher Ertragskraft trägt wesentlich zum positiven Sentiment bei und erklärt, weshalb selbst extreme Kursprognosen Anhänger finden.

Nicht nur bullishe HYPE Coin Prognosen

Allerdings ist die Euphorie nicht ungeteilt. In der täglichen Umfrage von Coingecko gaben zuletzt 64 Prozent der Teilnehmer an, bullish auf HYPE eingestellt zu sein. Bei CoinMarketCap fiel das Ergebnis mit 67 Prozent leicht positiver aus, doch auch hier zeigt sich, dass ein erheblicher Teil der Community skeptisch bleibt. Zum Vergleich: in Bezug auf BTC teilen bei Coinmarketcap aktuell 82 Prozent eine optimistische Bitcoin Prognose.

Zweifel entstehen vor allem durch wiederkehrende Kontroversen auf der Plattform selbst. Erst kürzlich kam es auf Hyperliquid zu einem dramatischen Kursanstieg des XPL-Tokens um 200 Prozent. Vier Großinvestoren, sogenannte Whales, sollen den Markt dabei gezielt manipuliert haben, wie Branchenbeobachter vermuten. Ihnen gelang es, durch die Preisbewegungen Gewinne in Höhe von 47,5 Millionen US-Dollar zu erzielen. Für andere Händler resultierten hingegen schmerzhafte Verluste. Ein Trader soll durch die Turbulenzen rund 4,59 Millionen US-Dollar verloren haben, ein weiterer sprach von einem Minus von 2,5 Millionen US-Dollar. Solche Vorfälle werfen Fragen nach Transparenz, Sicherheit und Marktintegrität auf.

Überwiegend optimistische Krypto News – doch auch Kritik

Die jüngsten Anschuldigungen reihen sich in eine Serie von Vorfällen ein, die das Vertrauen in Hyperliquid belasten könnten. Bereits vor fünf Monaten war es zu einer Sicherheitslücke im Liquidationsparameter gekommen, die Verluste in Höhe von 6,26 Millionen US-Dollar verursachte.

So stehen sich bei Hyperliquid zwei gegensätzliche Narrative gegenüber. Auf der einen Seite der fundamentale Erfolg einer Plattform, die ein funktionierendes Geschäftsmodell vorweisen kann, in kürzester Zeit dominanten Marktanteil gewonnen hat und in Zukunft theoretisch noch weitaus größere Märkte erschließen könnte. Auf der anderen Seite die Schattenseiten einer dezentralen Infrastruktur, in der Sicherheitslücken und mögliche Marktmanipulationen jederzeit potenzielle Risiken bergen.

Die Prognose einer 11.000-prozentigen Kursrallye bleibt deshalb ein zweischneidiges Schwert. Sie illustriert das enorme Potenzial, das Investoren Hyperliquid zutrauen – verdeutlicht aber ebenso, wie abhängig diese Erwartungen von Vertrauen, Stabilität und langfristiger Funktionsfähigkeit der Plattform sind. Damit scheint klar: Wer weniger Risiko eingehen möchte, ist weiter gut damit beraten, eher anerkannte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu kaufen.