Wieder Bitcoin-Rekord, BTC und Gold sind die neuen Anlagestars

Die Krisen befeuern Gold und sein digitales Pendant

Bitcoin hat gerade erst sein Rekordhoch erreicht, schon fiel die nächste Grenze. Heute übersprang BTC kurzfristig sogar die $126.000-Marke. Experten gehen davon aus, dass damit das Ende der Rallye bisher nicht erreicht ist.

Verdopplung innerhalb von 12 Monaten

BTC soll bis zum Ende des Jahres weiter an Wert gewinnen. Schon jetzt hat Bitcoin seinen Wert innerhalb von nur 1 Jahr mehr als verdoppelt. Das liegt einerseits an der kryptofreundlichen Haltung der neuen US-Regierung, andererseits an der Weltlage.

Dazu kommt noch die zunehmende Akzeptanz der institutionellen Investoren. Diese nehmen Bitcoin immer öfter in ihre Portfolios auf, um ihr verwaltetes Vermögen abzusichern und von den hohen Wertzuwächsen zu profitieren.

Doch derzeit bestimmt hauptsächlich der Shutdown in den USA das Geschehen. Während sich die beiden großen Parteien im US-Kongress weiterhin nicht auf einen neuen Haushalt einigen können, steigen die Kurse von Bitcoin und Gold unaufhörlich.

Bitcoin wird als sicherer und realer Wert betrachtet

Gold gilt seit Jahrhunderten als Krisenwährung, das zeigt sich aktuell wieder ganz deutlich. Das Edelmetall kratzt mit einem Preis von $3.950 bereits an der $4.000-Marke, Analysten sehen gute Chancen, dass diese Grenze demnächst fällt.

Bitcoin legt ebenfalls immer weiter zu. Experten sehen diese Entwicklung als Reaktion auf den schwachen Dollar. Wenn dessen Wert fällt und Unsicherheit auf den Märkten vorherrscht, dann zieht es die Anleger in sichere und reale Werte. Bitcoin kaufen hat sich in diese Liste von sicheren Vermögenswerten eingereiht, das spricht einmal mehr für BTC.

Fernab staatlicher Kontrolle

Gleichzeitig sehen Analysten eine Hinwendung zu Vermögenswerten, die nicht von staatlichen Stellen kontrolliert werden können. Das trifft auf Bitcoin ebenso zu wie auf Gold. Schließlich drohen auch in Europa verstärkt unsichere Zeiten.

Frankreichs Regierung ist neuerlich zurückgetreten, die Zahl der gescheiterten Premierminister wächst immer weiter an. Die Finanzmärkte beobachten die Entwicklung sehr genau, Risikoaufschläge könnten den Euro unter Druck bringen. Bitcoin könnte also noch in diesem Jahr auf einen Wert von 150.000 steigen.