BNB Rekordhoch: Wie geht es weiter?

Binance Coin explodiert

Der Kryptomarkt zeigt sich aktuell im Wochenvergleich tiefgrün. Neben dem neuen Rekordhoch von Bitcoin sticht jedoch auch das neue Allzeithoch von Binance Coin hervor. Die Nummer 5 der Kryptowelt raste heute Morgen auf einen Kurs von $1.223,10 und markierte damit einen neuen Kursrekord.

Kursexplosion hält an

Aktuell hält sich BNB mit einem Wert von $1.201 knapp über der Marke von $1.200 Dollar und hat damit seinen Position gegenüber dem härtesten Verfolger, Solana, weiter ausgebaut. Die Marktkapitalisierung von Binance Coin ist damit auf $167,25 Milliarden angewachsen. Seit gestern ist BNB um 2,15% gestiegen, im Wochenvergleich sogar um 19%. Damit reiht sich BNB in jene vielversprechende Kryptowährungen ein, die Anleger begeistern.

Quelle: Coinmarketcap

Damit bestätigte sich ein Aufwärtstrend, der bereits seit Monaten anhält. Ausgangspunkt war der April dieses Jahres. Seitdem geht es mit dem Kurs von Binance Coin nur noch bergauf. BNB bestätigte mit seinem neuen Allzeithoch seine Position als stärkster Performer unter den Large-Cap-Kryptowährungen.

Vertrauen zu Binance und seinem Coin steigt an

Dies gilt trotz der letzten Korrekturen am Markt und der erhöhten Volatilität. Das Ökosystem der Kryptobörse Binance erlangt zunehmend an Vertrauen, das liegt auch an dem deflationären Modell von BNB und dessen vierteljährlichen Token-Burns.

Trotz der Kursexplosion zeigen Datenanalysen, dass ein Großteil der Händler weiterhin auf steigende Kurse setzt, obwohl sich BNB dem überkauften Bereiche nähert. Doch wenn die Bullen weiterhin die Oberhand behalten, könnte die BNB Rallye ungehindert weitergehen.

Hält die Kursgrenze?

Die Daten zeigen, dass neues Geld in den Markt fließt. Das deutet auch auf ein steigendes Interesse von Spekulanten hin. Noch spricht also vieles für ein Anhalten der aktuellen Dynamik bei Binance Coin. Sollte die Grenze von $1.200 Dollar halten, dann spricht vieles für einen weiteren Kursanstieg von BNB.

