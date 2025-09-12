Coinbase strebt Klage an, nachdem die fehlenden Gensler-Texte der SEC ans Licht gekommen sind

Eine Untersuchung der SEC ergab, dass die Texte von Gensler gelöscht worden waren, und es wurde vermutet, dass auch die Aufzeichnungen anderer hochrangiger Beamter verschwunden sein könnten, was Bedenken hinsichtlich der Aufbewahrung von Unterlagen durch die Behörde auslöste.

Coinbase hat die US-Börsenaufsicht SEC beschuldigt, fast ein Jahr lang Textnachrichten des ehemaligen Vorsitzenden Gary Gensler vernichtet zu haben, und ein Bundesgericht aufgefordert, Sanktionen gegen die Aufsichtsbehörde zu verhängen.

Das Unternehmen sagt, dass die verlorenen Aufzeichnungen es ihm unmöglich machen, zu untersuchen, wie die Behörde ihre aggressive Haltung gegenüber Kryptowährungen unter Gensler gestaltet hat.

Die Anschuldigung wurde am Donnerstag in Washington eingereicht, wo Coinbase die Klage von History Associates unterstützt, einer Forschungsgruppe, die Genslers Kommunikation unter dem Freedom of Information Act angefordert hat.

Gerätepolitik für das Verschwinden von fast einem Jahr Gensler’s Nachrichten verantwortlich gemacht

Die Anwälte der Gruppe argumentieren, dass die SEC es versäumt hat, relevante Aufzeichnungen auszuhändigen, und außerdem zugelassen hat, dass diese durch eine Gerätepolitik gelöscht wurden, die automatisch Texte löschte, wenn ein Telefon länger als 45 Tage offline war.

The SEC OIG report last week revealed texts from October 2022-September 2023 were destroyed. The Gensler SEC did this even though we asked for information about “all communications” within the SEC related to crypto regulatory and enforcement decision-making years ago. 2/3 — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) September 11, 2025

Eine Untersuchung durch das Office of Inspector General der SEC bestätigte, dass Genslers Nachrichten zwischen Oktober 2022 und September 2023 gelöscht wurden. Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass auch andere hochrangige Beamte Aufzeichnungen verloren haben könnten, was allgemeinere Bedenken hinsichtlich der Aufbewahrungspraktiken der Behörde aufkommen lässt.

Für Coinbase ist die Lücke alles andere als theoretisch. Der Zeitraum umfasst einen Wendepunkt für digitale Vermögenswerte, einschließlich des Übergangs von Ethereum zum Proof of Stake, des Zusammenbruchs von FTX und einer Welle von Durchsetzungsmaßnahmen gegen Börsen.

Interne Texte könnten Aufschluss darüber geben, wie die Regulierungsbehörde über Strategien debattierte und wann sie sich entschied zu handeln.

Coinbase will gerichtliche Schritte einleiten, um Lücken in der SEC-Transparenz aufzudecken

In der Klageschrift erklärten die Anwälte von History Associates, die SEC habe es versäumt, die Textnachrichten zu durchsuchen. Dies geschah trotz gerichtlicher Anordnungen, die die Vorlage „aller Dokumente und Mitteilungen“ verlangten. Sie argumentierten, dass dieses Versäumnis gegen die Offenlegungsregeln verstößt. Infolgedessen könnte dies Sanktionen rechtfertigen, so die Anwälte.

Gleichzeitig kommt der Streit um die verlorenen Texte nach Monaten der Reibung zwischen der Behörde und Coinbase. Das Unternehmen wirft der SEC seit langem vor, sie reguliere durch Durchsetzung, anstatt klare Regeln aufzustellen.

Indem Coinbase nun das Gericht zum Einschreiten drängt, will es die Aufmerksamkeit auf das lenken, was es als Lücken in der Transparenz und im ordnungsgemäßen Verfahren ansieht.

Unternehmen argumentiert, dass die Regulierungsbehörde Konsequenzen für gelöschte Nachrichten ziehen sollte

Rechtsexperten sagen, dass Gerichte die Zerstörung von potenziellen Beweisen sehr ernst nehmen. Die Besorgnis wird noch größer, wenn Aufzeichnungen verschwinden, nachdem ein formeller Antrag gestellt worden ist.

Die Richter können Sanktionen verhängen, die von der Anordnung zusätzlicher Nachforschungen bis zur Einschränkung der Argumente der SEC vor Gericht reichen. Sie wägen jedoch oft den Vorsatz ab und fragen, ob der Verlust vorsätzlich erfolgte.

In der Zwischenzeit drängt Coinbase darauf, dass die Behörde mit Konsequenzen rechnen muss. Das Unternehmen argumentiert, dass das Gericht nicht zulassen sollte, dass die Aufsichtsbehörde von einem vermeidbaren Verlust von wichtigen Informationen profitiert.

Es wird erwartet, dass das Gericht in den kommenden Wochen über die nächsten Schritte entscheiden wird. Eine Entscheidung zugunsten von Sanktionen könnte die Herausforderungen der SEC verschärfen. Andererseits würde eine Entscheidung zugunsten der Aufsichtsbehörde wahrscheinlich mehr Kritik hervorrufen, dass die Rechenschaftspflicht unerreichbar bleibt.