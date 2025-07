Chinas KI DeepSeek sagt den Preis von XRP, Dogecoin und Solana bis Ende 2025 voraus

Das in China ansässige Unternehmen DeepSeek AI prognostiziert einen starken Kursanstieg für eine Reihe von bekannten Altcoins vor Ende 2025, angetrieben durch den jüngsten historischen Kursanstieg von Bitcoin.

Bitcoin hat vor kurzem Wellen geschlagen, als er vor zwei Wochen ein neues Rekordhoch von $122.838 erreichte. Viele Analysten sind der Meinung, dass dieser Meilenstein den Beginn einer weit verbreiteten Mainstream-Akzeptanz anzeigen könnte, sofern die aktuellen Aufwärtstrends intakt bleiben.

Der Ausbruch hat in der gesamten Kryptowelt für neuen Optimismus gesorgt und zu Vorhersagen geführt, dass der nächste große Bullenmarkt die Höchststände von 2021 übertreffen könnte – und Altcoins in ungeahnte Preisniveaus katapultiert.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten digitalen Assets, die laut DeepSeek AI bis zur Urlaubssaison 2025 beeindruckende Renditen erzielen könnten.

XRP (Ripple): DeepSeek AI prognostiziert 60% Anstieg vor Jahresende

Der Prognose von DeepSeek zufolge könnte der bahnbrechende Coin XRP (XRP) von Ripple bis Ende 2025 einen Wert von $5 erreichen – ein Anstieg von rund 60 % gegenüber seinem aktuellen Wert von etwa $3,15.

Diese bullische Prognose folgt der jüngsten Marktdynamik von XRP. Am 18. Juli erreichte XRP ein Allzeithoch von $3,65 und übertraf damit endgültig seinen bisherigen Rekord von $3,40 aus dem Jahr 2018. Der Token hat im letzten Monat um 43,5 % zugelegt und damit sowohl Bitcoin als auch viele seiner Altcoin-Konkurrenten überholt.

Der Optimismus der Anleger wurde durch eine Mischung aus regulatorischer Klarheit, praktischen Anwendungsfällen und Spekulationen über einen bevorstehenden XRP-gestützten Spot-ETF angeheizt – Faktoren, die mehr Kapital in den Vermögenswert lenken könnten.

Ripple hat XRP für schnelle, kostengünstige globale Transaktionen ohne Zwischenhändler entwickelt. Die Akzeptanz in der realen Welt wurde 2024 weiter gestärkt, als der Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen (UNCDF) XRP als zuverlässige Lösung für internationale Geldtransfers anerkannte.

Ein bahnbrechender Moment ereignete sich 2023, als ein US-Bundesgericht entschied, dass der Verkauf von XRP durch Ripple an Privatkunden nicht gegen das Wertpapierrecht verstößt. Die SEC schloss ihre Untersuchung im März 2025 formell ab und beendete damit einen der größten rechtlichen Überhänge von XRP.

Da der Token immer noch 13,7 % unter seinem Höchststand gehandelt wird, könnte die Rückeroberung dieses Niveaus als Sprungbrett in Richtung des Zielbereichs von DeepSeek von $3-$5 dienen, mit dem Potenzial, selbst diese Schätzungen unter günstigen Bedingungen zu übertreffen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist von 86 am vergangenen Montag auf 59 heute gesunken, was auf eine Abkühlungsphase hindeutet, die XRP zu einem neuen Aufschwung verhelfen könnte.

In den letzten 12 Monaten ist XRP um 433 % gestiegen und hat damit den Anstieg von Bitcoin um 75% im gleichen Zeitraum weit übertroffen.

Dogecoin ($DOGE): DeepSeek AI prognostiziert 4x Rallye bis Jahresende

Der Dogecoin ($DOGE), der 2013 als humorvolle Variante digitaler Währungen eingeführt wurde, hat sich dank des Engagements der Community und des wachsenden Nutzens zu einem Mainstream-Asset mit einer Marktbewertung von mehr als 39 Milliarden Dollar entwickelt.

DOGE spiegelt oft die Kursentwicklung von Bitcoin wider und nutzt sowohl die Attraktivität des Mems als auch die Stärke der Marktkapitalisierung.

Mit einem aktuellen Kurs von $0,2291 ist DOGE in den letzten 30 Tagen um 39 % gestiegen und scheint sich in einer Konsolidierungsphase zu stabilisieren.

Der RSI, der in der letzten Woche mit 80 überhitzt war, hat sich auf 55 abgekühlt, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Verkaufsaktivitäten den Token wieder in einen neutralen Zustand gebracht haben und sich der Ausverkauf weiter verstärken könnte. Nach einem bescheidenen Dip von 5 % über Nacht im Einklang mit dem Rest des 79 Milliarden Dollar schweren Marktes für Meme Coins bildet DOGE nun eine gesündere Grundlage für den nächsten Anstieg.

Die technischen Indikatoren zeigen ein absteigendes Keilmuster, das sich von November bis April gebildet hat – ein klassisches Zeichen für einen möglichen Ausbruch nach oben.

DeepSeek AI prognostiziert, dass DOGE bis Ende 2025 $0,80 erreichen könnte, was einer Vervierfachung des aktuellen Kurses entspricht.

Die Akzeptanz nimmt weiter zu: Tesla akzeptiert DOGE für bestimmte Waren, und sowohl PayPal als auch Revolut unterstützen DOGE-Transaktionen, was seine Rolle als funktionales Zahlungsmittel weiter stärkt.

Solana ($SOL): DeepSeek sieht Preisverdreifachung inmitten wachsender ETF-Spekulationen

Solana ($SOL) hat sich zu einer dominanten Kraft im Smart-Contract-Ökosystem entwickelt und steht nach Ethereum an zweiter Stelle, was die Aktivität dezentraler Anwendungen und das Engagement der Nutzer angeht. Die Marktkapitalisierung des Projekts ist auf über $98,7 Mrd. gestiegen, was das große Interesse von Institutionen und Entwicklern widerspiegelt.

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich aufgrund von Spekulationen verbessert, dass ein auf Solana basierender Spot-ETF in den Vereinigten Staaten bald grünes Licht erhalten könnte. Dies spiegelt den Erfolg ähnlicher Produkte für Bitcoin und Ethereum wider, die erhebliche Kapitalzuflüsse für ihre zugrunde liegenden Assets von TradFi-Anlegern generierten.

Auch die Aufnahme von Solana in eine potenzielle strategische Kryptowährungsreserve der USA wird zunehmend diskutiert, was die institutionelle Bedeutung des Titels weiter stärkt.

Aus technischer Sicht ist SOL aus seinem vorherigen Abwärtstrend ausgebrochen. Nachdem der Kurs von seinem Hoch im Januar bei über $250 auf ein Tief bei $100 im April gefallen war, hat sich Solana wieder erholt und wird jetzt bei $184 gehandelt, unterstützt von einem Ausbruch aus einem absteigenden Keilmuster, einem typischen bullischen Zeichen.

DeepSeek AI schätzt, dass SOL bis Ende 2025 einen Wert von $600 erreichen könnte und damit sein früheres ATH von $293,31, das Anfang dieses Jahres festgelegt wurde, weit übertrifft.

Sollte der Aufwärtstrend bis zum Sommer anhalten, könnte sich Solana bis zum Frühherbst der Marke von $320 nähern. Eine anhaltende Dynamik könnte den Kurs über das Basisziel von DeepSeek hinaus treiben, wobei einige Modelle potenzielle Höchststände im Bereich von $400 bis $600 vorhersagen, wenn die allgemeinen Bedingungen übereinstimmen.

Wenn sich die Unterstützung durch die US-Regulierungsbehörden verstärkt, könnte Solana im kommenden Jahr zu den größten Gewinnern des Sektors gehören.

