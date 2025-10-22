Chinas KI DeepSeek sagt den Preis von Ethereum, Cardano und Ripple bis Ende 2025 voraus

Der führende chinesische ChatGPT-Konkurrent DeepSeek AI hat einen ehrgeizigen Ausblick veröffentlicht, in dem er vorhersagt, dass XRP, Cardano und Ethereum im neuen Jahr rasante, explosive Gewinne für Investoren erzielen könnten.

Traditionell signalisiert der „Uptober“ den Beginn einer ausgedehnten Hausse im Krypto-Sektor. Dieses Jahr folgte zunächst diesem Muster: Bitcoin kletterte am Montag, den 6. Oktober, auf ein Rekordhoch und löste damit einen weit verbreiteten Optimismus im gesamten Bereich der digitalen Assets aus.

Dieser Enthusiasmus verflog jedoch schnell, als Donald Trumps Ankündigung von 100%igen Zöllen auf chinesische Importe einen der stärksten Ausverkäufe in der Geschichte der Kryptowährungen an einem einzigen Tag auslöste.

Eine kurze Erholung zu Beginn dieser Woche deutete auf ein Erholungspotenzial hin, wurde aber schnell wieder zunichte gemacht, da Trader im Vorfeld der bevorstehenden FOMC-Sitzung der Federal Reserve vorsichtig wurden und auf Anzeichen einer lockeren Geldpolitik hofften.

Erfahrene Anleger bleiben jedoch gelassen, da viele die Korrektur als einen natürlichen Marktrücksetzer betrachten. In der Vergangenheit haben tiefe Rückschläge oft den Weg für kräftige Erholungen geebnet, die dazu beigetragen haben, übermäßig fremdfinanzierte Positionen abzubauen und die Voraussetzungen für ein nachhaltigeres Wachstum zu schaffen.

Ethereum (ETH): DeepSeek peilt $10.000 für die führende Smart Contract Plattform an

Als Rückgrat dezentraler Anwendungen und DeFi-Protokolle verfügt Ethereum ($ETH) über eine Marktkapitalisierung von 543 Mrd. $ und einen Gesamtwert von über $85,16 Mrd., der in seinem Ökosystem gebunden ist.

DeepSeek AI prognostiziert, dass ETH bis zum Jahresende auf $15.000 ansteigen könnte, was einem Anstieg von 280% gegenüber dem aktuellen Preis von $3.949 entspricht.

Weiterer Rückenwind könnte sich ergeben, wenn die Trump-Administration umfassende kryptofreundliche Reformen vorantreibt, die möglicherweise das für eine breitere institutionelle Beteiligung erforderliche regulatorische Vertrauen schaffen.

ETH kämpft derzeit mit dem Widerstand im oberen Bereich der $4.000-Marke; ein erfolgreicher Ausbruch könnte den Weg in Richtung $6.000 oder höher ebnen.

Selbst wenn die Preise unter $4.000 bleiben, bietet Ethereum eine solide Unterstützung zwischen $3.500 und $3.700. Eine starke Oktober-Rallye könnte ETH bis auf $6.500 treiben und möglicherweise ein neues Allzeithoch etablieren, wobei $12.000 in einem vollwertigen Bullenszenario das Jahresendziel bleiben.

Cardano ($ADA): DeepSeek prognostiziert bis zu 1.200% Wachstum in diesem Quartal

Innerhalb der DeFi-Landschaft positioniert sich Cardano ($ADA) weiterhin als beeindruckender Herausforderer von Ethereum, der eine lebhafte Entwicklerbasis anzieht und innovative Blockchain-Anwendungen vorantreibt.

Cardano wurde von Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson gegründet und zeichnet sich durch einen von Experten begutachteten, forschungsorientierten Ansatz aus, bei dem Skalierbarkeit, Nachhaltigkeit und formale Verifizierung im Vordergrund stehen.

Mit einer Marktkapitalisierung von 24,8 Milliarden Dollar ist Cardano nach wie vor eine der wichtigsten Smart-Contract-Plattformen. Allerdings wäre eine Vervierfachung erforderlich, um mit Solana konkurrieren und Ethereum ernsthaft die Vorherrschaft streitig machen zu können.

Der optimistische Ausblick von DeepSeek sieht vor, dass ADA bis Ende 2025 auf $7-$10 klettern wird, was einem Anstieg von bis zu 1.370% gegenüber dem aktuellen Stand bei $0,6801 entspricht.

Technisch gesehen ist ADA bereits aus einem im Sommer gebildeten zinsbullischen Flaggenmuster ausgebrochen und stößt dabei auf einen ersten Widerstand bei $1,10. Sollte die Oktober-Rallye an Fahrt gewinnen, könnte sich ADA kurzfristig der Marke von $2 nähern, während ein anhaltendes zinsbullisches Momentum den Kurs weit über sein Allzeithoch von $ 3,09 aus dem Jahr 2021 treiben könnte.

XRP ($XRP): DeepSeek prognostiziert einen Aufschwung in Richtung $10

Die KI-gesteuerten Prognosen von DeepSeek deuten darauf hin, dass XRP ($XRP) von Ripple für einen bedeutenden Ausbruch bereit sein könnte, mit potenziellen Gewinnen, die den Kurs bis zum Jahresende zwischen 5 und 10 $ ansteigen lassen, was in etwa einer Vervierfachung des aktuellen Wertes von etwa $2,51 entspricht.

Ripple hat Anfang des Jahres nach einer fünfjährigen juristischen Auseinandersetzung mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einen bahnbrechenden Sieg errungen, der das Vertrauen der Anleger wiederherstellte und XRP am 18. Juli auf $3,65 trieb, den höchsten Stand seit 2017.

In den letzten zwölf Monaten ist XRP um 359% gestiegen und hat damit die Marktriesen Bitcoin (+67%) und Ethereum (+46%) übertroffen.

Die Chartanalyse zeigt, dass sich im Jahr 2025 drei bullische Flaggenformationen herausgebildet haben, von denen zwei im Sommer erschienen sind.

Da sich die saisonalen Trends des Oktobers mit potenziellen ETF-Zulassungen, verbesserter regulatorischer Klarheit und neuen Partnerschaften von Ripple decken, könnte XRP laut DeepSeek einen Anlauf auf die begehrte 10-Dollar-Marke nehmen.

Maxi Doge (MAXI): Ein neuer Meme Coin, der den Geist des Dogecoin und die Energie des Degens kanalisiert

Maxi Doge ($MAXI), ein Neuling auf dem Gebiet der Meme Coins, ein selbsternannter „energiegeladener Cousin“ des Dogecoin, ist in den Vorverkaufsmodus eingetreten und hat bereits über 3,7 Millionen Dollar von Investoren erhalten, die auf die nächste virale Krypto-Sensation warten.

MAXI wurde als ERC-20 Token auf der Ethereum-Blockchain entwickelt und soll schnellere, umweltfreundlichere und kostengünstigere Transaktionen als Dogecoin ermöglichen. Das Projekt setzt auf das Engagement der Community, virales Marketing und spielerische Initiativen wie Trading-Wettbewerbe und Markenpartnerschaften, um die Akzeptanz zu fördern.

Von einem Gesamtangebot von 150,24 Milliarden Token sind 25% für den „Maxi-Fonds“ reserviert, der für Marketing, Partnerschaften und das Wachstum des Ökosystems bestimmt ist. Das Staking ist bereits live und bietet bis zu 82% APY, wobei die Renditen je nach Beteiligung variieren.

Der laufende Vorverkaufspreis von MAXI liegt bei $0,000264, wobei der Preis schrittweise erhöht wird, sobald die Meilensteine der Finanzierung erreicht sind. Die Token sind über MetaMask und Best Wallet erhältlich.

