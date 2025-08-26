ChatGPT prognostiziert den Preis von XRP, Pepe und Shiba Inu bis Ende 2025

Trotz des aktuellen Dips und einiger bärischer Chatter in letzter Zeit bleibt ChatGPT Version 5 zuversichtlich in Bezug auf das große Potenzial von XRP, insbesondere mit seinem wachsenden Nutzen, sowie Meme Coins wie Pepe und Shiba.

Ethereum hat soeben einen gewaltigen Meilenstein erreicht und ein Allzeithoch von $2.950 erreicht, womit es die Führung unter den Altcoins übernommen hat. Nach diesem Anstieg verzeichneten Ethereum-basierte Meme Coins wie Pepe und Shiba einen deutlichen Anstieg des Volumens und des Preises, bevor sie wieder zurückfielen.

Da sogar Trump seinen eigenen Memecoin auf den Markt gebracht hat, berücksichtigt ChatGPT all diese Faktoren und erwartet weiterhin einen positiven Ausblick für Altcoins, insbesondere für XRP, Pepe und Shiba.

Pepe Meme Coin: ChatGPT prognostiziert explosive Zuwächse mit einem Ziel von 3X bis zum Ende des Jahres

ChatGPT prognostiziert, dass PEPE bis Ende 2025 etwa $0,00002-$0,00003 erreichen wird. Das ist etwa das 2-3fache des aktuellen Kurses.

Auf den ersten Blick mag dies etwas weit hergeholt erscheinen, aber wenn Sie tiefer in den Chart eintauchen und den allgemeinen Aufwärtstrend bei Ethereum berücksichtigen, erscheint dies wahrscheinlicher als nicht.

Memecoins sind für ihre wilden Ausschläge bekannt, und PEPE hat bereits ein Allzeithoch von $0,000024 erreicht, als ETH gerade bei $3.900 lag.

Quelle: PEPEUSD / TradingView

Die PEPE-Chart zeigt, dass sie in einem Dreiecksmuster feststeckt und sich auf einen möglichen Ausbruch vorbereitet. Der nächstgelegene Widerstand liegt bei 0,000012, den PEPE bereits mehrfach zu durchbrechen versucht hat, was ihm jedoch noch nicht gelungen ist.

Wenn er ihn endlich durchbricht, sollten Sie mit einer großen Rallye rechnen. Der RSI liegt bei 42 und tendiert damit in Richtung überverkauft, was bedeuten könnte, dass er kurz vor einem Umschwung steht.

Shiba Inu: ChatGPT sagt nach einem Achterbahnjahr ein starkes Ende für 2025 voraus

Nachdem Shiba Inu in diesem Jahr einer der am schlechtesten gelaufenen Memecoins war, könnte er nun endlich bereit sein für ein starkes Ende des Jahres 2025.

Shiba Inu ist keine Ausnahme und hat die gleichen Auswirkungen des Ethereum-Pumps zu spüren bekommen wie Pepe. Der Anstieg des Volumens und der Pump des Preises zeigen, dass es noch Hoffnung für SHIB gibt, eine weitere Rallye auszulösen. Vor allem nach einem enttäuschenden Jahr, in dem SHIB in den letzten 365 Tagen um über 20% gefallen ist, könnte dies der Beginn einer Erholung sein.

Quelle: SHIBUSD / TradingView

Die konstante Akkumulationsphase um die Niveaus von 0,00001 und 0,00012 nährt die Hoffnung auf einen Ausbruch von Shiba Inu. Der nächstgelegene Widerstand liegt bei 0,00013, und der Kurs kämpft schon seit einiger Zeit darum, diesen Wert zu durchbrechen.

Der RSI liegt bei 44 und nähert sich damit dem überverkauften Bereich. Das Handelsvolumen ist zwar immer noch gering, steigt aber in der Regel an, wenn ETH eine Bewegung macht. Wenn SHIB den nötigen Schub erhält, um diesen Widerstand zu durchbrechen, sollten Sie einen soliden Anstieg in Richtung der Ziele von ChatGPT erwarten.

XRP (Ripple): ChatGPT prognostiziert eine 2fache Rallye zum Abschluss des besten Jahres für XRP

2025 war ein bahnbrechendes Jahr für XRP, das seinen langen Kampf gegen die SEC gewann und die 1-Dollar-Marke durchbrach. Der Kurs ist im letzten Jahr um 400 % gestiegen, und laut ChatGPT wird sich diese Dynamik fortsetzen.

XRP gewinnt an Schwung, da immer mehr Menschen das Netzwerk nutzen. Der jüngste Schub ist die XRP-Kreditkarte von Gemini. Ein ETF, der im Oktober auf den Markt kommt, scheint wahrscheinlich, was diese Vorhersagen noch vielversprechender macht. Auch der Chart unterstreicht diese Aussichten.

Quelle: XRPUSD / TradingView

Die Grafik zeigt, dass eine Rallye zum Jahresende XRP bis auf $10 bringen könnte, wenn der Markt stark bleibt. Das Volumen nimmt zu und es gibt Raum für Wachstum, wenn sich der Preis über $2,90 halten kann. Langfristig ist eine Bewegung in Richtung $10 möglich, aber zuerst muss der Widerstand bei $3,66 überwunden werden.

