ChatGPT prognostiziert den Preis von XRP, Cardano und Dogecoin bis Ende 2025

Der Markt ist im Dip und überall wird von Bären gesprochen, aber ChatGPT v5 prognostiziert eine Hausse für XRP dank seines wachsenden realen Anwendungsfalls. Das Gleiche gilt für Cardano mit seinem wachsenden Ökosystem und Dogecoin mit seinem starken Meme-Hype der alten Schule.

Ethereum hat gerade ein neues ATH bei $4.950 erreicht und damit bewiesen, dass es immer noch die Nummer eins unter den Alts ist. Dieser Schritt hat ETH-basierte Meme Coins wie DOGE beflügelt, und auch der Rest der Altcoins legte zu, bevor er sich wieder abkühlte.

Bitcoin liegt derzeit bei $112K, etwa 10% unter seinem ATH von $124K im August. Analysten sind optimistisch, da die Regulierung von Kryptowährungen einfacher denn je ist, und ChatGPT Predicts ist mit dieser Einschätzung auf einer Wellenlänge.

XRP (Ripple): ChatGPT prognostiziert eine explosive Jahresendrallye, die gerade erst begonnen hat

2025 war das Jahr des Durchbruchs für XRP, nachdem es die SEC geschlagen, die 1-Dollar-Marke überschritten und in den letzten 12 Monaten um 400 % zugelegt hat. ChatGPT sagt voraus, dass die Rallye noch nicht vorbei ist.

Die Akzeptanz von XRP nimmt zu und immer mehr Menschen nutzen das Netzwerk. Die offizielle XRP-Mastercard wurde gerade eingeführt, was den XRP direkt in die Welt der Kredite bringt. Ein ETF im Oktober ist wahrscheinlich, was das Feuer nur noch mehr anheizt. Auch die Charts stützen den Hype.

Quelle: XRPUSD / TradingView

Die Grafik zeigt, dass eine Rallye zum Jahresende XRP bis auf $10 bringen könnte, wenn der Markt stark bleibt. Das Volumen nimmt zu, und es gibt Raum für Wachstum, wenn sich der Preis über $2,90 halten kann.

Langfristig ist eine Bewegung in Richtung $10 durchaus möglich, doch muss der Kurs zunächst den Widerstand bei $3,66 überwinden, von dem aus der Kurs zurückgewiesen wurde, bevor er wieder unter $3 fällt.

ADA (Cardano): Der Durchbruch von $1 ist jetzt näher denn je

Cardano sitzt im selben Boot wie XRP, und die Entscheidung über den ETF hat jetzt eine Frist im Oktober. Die Performance von ADA in den letzten 365 Tagen war großartig und pumpte über 140 % von 0,32 auf 0,82.

Das Überwinden des Widerstands bei einem kühlen Dollar scheint nun näher denn je zu sein, da viele Influencer wie Alex Becker sagen, dass es ihr Lieblingscoin ist und bald in Richtung 3 Dollar gehen wird.

Der ADA-Kurs versucht, aus dem langen Abwärtstrend auszubrechen und hält sich über dem 200 EMA bei $0,73, der eine solide Unterstützung darstellt. Der Hauptwiderstand liegt bei $0,95-$1, und das ist die erste wirkliche Mauer, bevor wir an die $1,20-Zone denken, die ChatGPT anvisiert.

Der RSI liegt bei ca. 60, also immer noch in einer soliden Position und lässt potenzielle Kurssteigerungen zu. Der MACD ist ziemlich flach, bewegt sich aber auf ein zinsbullisches Kreuz zu, was das Momentum schnell umkehren könnte, wenn das Volumen zunimmt.

Dieses Szenario ist durchaus möglich. Ein Verbleib über $0,80 hält die Ausbruchsbewegung am Leben. Die Überwindung der $1-Marke öffnet die Tür zu $1,30 und vielleicht sogar zu $3, wenn die Käufer auf den Plan treten. Sollte der Kurs jedoch abrutschen, ist die $0,73-Marke die Rückzugsmöglichkeit.

Dogecoin (DOGE): Zündet die Memecoin-Rallye bald?

Grayscale hat gerade eine ETF-App für Dogecoin eingereicht und ist damit der erste ETF, der an einen Memecoin gebunden ist. Es ist auch kein Schock, dass es DOGE ist, da es einer der OGs in diesem Bereich ist.

Der Oktober scheint ein wichtiger Monat für Alts zu sein, denn dann läuft auch die Frist für den Dogecoin ETF ab. Bloomberg sagt, dass die meisten dieser ETFs eine 85%ige Chance auf eine Zulassung haben, und ein Memcoin-ETF könnte ein Wendepunkt sein.

Quelle: DOGEUSD / TradingView

Der Dogecoin-Chart befindet sich seit einiger Zeit in einer Konsolidierungsphase und hat die Unterstützung bei 0,20 noch nicht durchbrochen. Der DOGE-Preis hält sich um die $0,21, nachdem er aus dem langen fallenden Kanal ausgebrochen ist, aber der eigentliche Test liegt bei $0,48 – das ist der Hauptwiderstand, den er durchbrechen muss, bevor es zu einem verrückten Lauf kommt.

Wenn diese Marke zur Unterstützung wird, kommt das Ziel von $1 ins Spiel. Der RSI liegt bei 46, was ein nettes Niveau ist, das auf eine Richtung wartet. Der MACD ist leicht negativ, aber kein Grund zur Sorge. Analysten erwarten einen baldigen Ausbruch, der zu einer Rallye der Memecoins führen würde.

Wissen Sie, was bei dieser Art von Rallye am besten abschneidet? Neueinführungen, die von ihrer Community massiv unterstützt werden, und Maxi Doge ist das perfekte Beispiel dafür. Er kopiert den Erfolg von Dogecoin und für alle ist es noch zu früh.

ChatGPT Top Memecoin-Auswahl: Maxi Doge Vorverkauf

Maxi Doge stiehlt sich gerade ins Rampenlicht. Frisch aus dem Vorverkauf hat dieser Dogecoin-inspirierte Meme-Token bereits über $1,6 Mio. eingesammelt.

Die ganze Atmosphäre dreht sich um einen „Fitnessstudio-Bro“ Doge, der für den Handel mit hohen Hebeln lebt und sich voll und ganz auf die Meme-Kultur stützt, anstatt so zu tun, als wäre er ein ernsthafter Utility Coin.

Aber es ist nicht nur lustig. Es gibt einige Community-gesteuerte Vergünstigungen wie Staking und Wettbewerbe, um den Hype und das Engagement langfristig aufrechtzuerhalten.

Größtes Plus? Die Verteilung der Token. Etwa 40 % des Gesamtangebots sind im öffentlichen Vorverkauf erhältlich, ohne Insider-Taschen oder private Runden. Das bedeutet, dass das Risiko eines Dumpings durch Wale deutlich geringer ist, sobald es an den großen Börsen ankommt.

Außerdem wird ein Staking-Programm für MAXI-Besitzer eingeführt, das Käufern des Vorverkaufs die Chance auf eine jährliche Rendite von bis zu 189 % bietet. Sie können sich also Ihren MAXI sichern und schon vor dem Ende des Vorverkaufs mit dem Sammeln von Prämien beginnen.

Wer früh dabei ist, kann viel Geld verdienen und das Beste daraus machen.

Besuchen Sie die Maxi Doge Website, um klugen Investoren zu folgen und am Vorverkauf teilzunehmen. Sie können Ihren Kauf mit ETH, USDT, BNB oder sogar mit einer Kreditkarte tätigen.