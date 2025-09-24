Brad Garlinghouse gibt seine Heirat mit Tara Milsti bekannt

Der CEO von Ripple, Brad Garlinghouse, hat die Diätassistentin Tara Milsti in einer mit Stars besetzten Zeremonie geheiratet und dabei die Glückwünsche von Krypto-Führungskräften und Hollywood-Schauspielern gleichermaßen erhalten. Die Hochzeit findet Monate nach dem bahnbrechenden Vergleich von Ripple mit der SEC statt und stellt einen Meilenstein für den Krypto-Chef dar.

Brad Garlinghouse ist offiziell mit der Ernährungsberaterin Tara Milsti verheiratet, wie der CEO von Ripple am Montag in einem feierlichen X-Post bekannt gab.

Brad Garlinghouse macht den Bund fürs Leben

Garlinghouse lobte Milsti in einem Beitrag in den sozialen Medien vom 22. September und erklärte, dass das „nächste Kapitel des Lebens so viel süßer“ sei, wenn er seine neue Frau an seiner Seite habe.

I feel so lucky for so many reasons — and marrying Tara this past weekend takes the cake! This next chapter of life is so much sweeter with you. ❤️ pic.twitter.com/TzQL3X2YEP — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 22, 2025

„Ich fühle mich aus so vielen Gründen so glücklich – und Tara am vergangenen Wochenende zu heiraten, ist der Gipfel“, schrieb er.

Wichtige Akteure des Sektors der digitalen Anlagen haben sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um dem frisch verheirateten Garlinghouse alles Gute zu wünschen, darunter der Mitbegründer von Gemini, Tyler Winklevoss, der ehemalige kryptofreundliche US-Senatskandidat John Deaton und der CEO von Digital Chamber, Cody Carbone.

Mehrere hochkarätige Schauspieler nahmen ebenfalls an der bahnbrechenden Krypto-Hochzeit an der Côte d’Azur teil, darunter „High School Musical“-Hauptdarsteller Zac Efron, „The Vampire Diaries“-Schauspielerin Nina Dobrev und „Top Gun“-Star Miles Teller.

SEC rollt Ripple-Klage zurück

Die Hochzeit von Garlinghouse ist mindestens das zweite wichtige Ereignis im Jahr des Krypto-Managers.

Im Mai gab die United States Securities and Exchange Commission (SEC) bekannt, dass sie offiziell eine Vergleichsvereinbarung eingereicht hat, die ihren jahrelangen Rechtsstreit gegen Ripple effektiv beenden würde.

Die Bundesaufsichtsbehörde verklagte Ripple ursprünglich im Dezember 2020, als sie behauptete, dass Ripple seine XRP-Token als nicht registrierte Wertpapiere verkaufte.

„Das ist er – der Moment, auf den wir gewartet haben“, sagte Garlinghouse in einem Video, das im vergangenen Frühjahr auf X veröffentlicht wurde. „Die SEC wird ihre Berufung zurückziehen – ein überwältigender Sieg für Ripple, für Kryptowährungen, aus jeder Sicht.“

„Die Zukunft ist rosig“, fügte er hinzu. „Lassen Sie uns bauen.“

Die Rücknahme des Verfahrens gegen Ripple wird als Teil einer breiteren Kampagne gesehen, die darauf abzielt, die Regulierung der Blockchain-Industrie durch die SEC zurückzudrängen.

Die SEC hat auch Verfahren gegen mehrere Kryptounternehmen wie Gemini, Coinbase und Binance eingestellt – es bleibt jedoch abzuwarten, gegen wen die Durchsetzungsmaßnahmen noch vor Jahresende pausiert werden.